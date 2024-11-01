Происшествия 01.11.2024 в 17:39
«Его смерть - теперь проблема»
В Новосибирске умер виновник ДТП, в котором погибли трое, а выжил только один мальчик
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске умер осужденный за гибель родителей и 3-летнего ребенка в лобовом ДТП. В июле суд дал ему 6 лет колонии поселения, 59-летний мужчина подал апелляцию и внезапно умер 3 сентября. Единственный выживший в этой аварии мальчик остался без компенсации. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
Трагедия произошла 9 марта 2023 года на трассе в Ордынском районе. Семья Макеевых ехала из Новосибирска в Камень-на-Оби навестить родственников: за рулем «Хонды Цивик» сидел 33-летний Александр, рядом 30-летняя жена Елена, позади – сыновья в автокреслах: 3-летний Денис и Стас, которому на момент ДТП было 5 лет. Шел снег, внезапно на встречку вылетел черный «Лэнд Крузер 80» и врезался в «Хонду». От удара универсал вынесло навстречу автобусу «Киа Грандберд» и выбросило на обочину.
Александр Макеев погиб на месте, его младший сын Денис скончался на руках врачей. Елена умерла в больнице через четыре дня, в живых остался только старший сын Стасик. Ему раздробило оба бедра, после сотрясения мозга он был в ступоре и не мог сам дышать, есть и пить.
Родная тетя мальчика и бабушка заменили ребенку семью и стали собирать деньги на лечение в соцсетях. Через полгода мальчика выписали из больницы в инвалидной коляске, благодаря собранной помощи он встал на ноги.
А виновника ДТП начали судить, им оказался 59-летний Николай, по данным потерпевших - бывший сотрудник МВД. В суде мужчина отрицал вину:
- Я совершил обгон автобуса, ускорился и перестроился в свою полосу движения. Навстречу ехала машина («Хонда»), ее стало заносить, и произошло столкновение по касательной на полосе внедорожника, после чего моему автомобилю оторвало колесо, а «Хонда» залетела под автобус (потом в кювет), – пытался оправдаться Николай в суде.
Пассажиры автобуса и эксперты опровергли его версию, в июне Ордынский районный суд вынес приговор – 6 лет лишения свободы в колонии-поселении. Гражданские иски в пользу ребенка, который потерял семью, удовлетворили на общую сумму в 10,5 млн. рублей. Но виновник не спешил отбывать срок и подал апелляцию. Только её уже не рассмотрят.
- 28 октября Новосибирский областной суд отменил приговор первой инстанции и прекратил дело за смертью осужденного. Нам сообщили, что Николай умер 3 сентября в 22:00, от чего – я не знаю. Я не слышала, чтобы его адвокаты упоминали о каких-то тяжелых заболеваниях, тяжелом состоянии здоровья. Его смерть стала проблемой и для нас, оказалось – взыскать с него ущерб мы не сможем, – рассказала тетя мальчика Светлана.
Светлана уточнила: виновник ДТП не оставил наследства, на момент суда он ничем не владел. В день трагедии он получил внедорожник, но не успел зарегистрировать авто.
- На момент ДТП виновник должен был купить «Лэнд Крузер 80» у своего родственника, но не успел оформить сделку. Суд вернул авто виновнику, но владельцем машины числится другой мужчина и автомобиль не изъяли. На время следствия и суда Николай находился под подпиской о невыезде, а после приговора еще не отправился в колонию, ждал рассмотрения апелляционной жалобы. На суде никто не извинялся, а родственники виновника только смотрели на нас осуждающе, – вспоминает Светлана. – Теперь получается, что приговор вступил в силу, но отбывать его некому.
В этом году 7-летний Стас впервые пошел в школу, мальчик мечтал восстановиться и быть, как все. Ребенку продлили группу инвалидности, он плохо видит, страдает от хромоты, забывчивости и других последствий тяжелых травм.
Трагедия произошла 9 марта 2023 года на трассе в Ордынском районе. Семья Макеевых ехала из Новосибирска в Камень-на-Оби навестить родственников: за рулем «Хонды Цивик» сидел 33-летний Александр, рядом 30-летняя жена Елена, позади – сыновья в автокреслах: 3-летний Денис и Стас, которому на момент ДТП было 5 лет. Шел снег, внезапно на встречку вылетел черный «Лэнд Крузер 80» и врезался в «Хонду». От удара универсал вынесло навстречу автобусу «Киа Грандберд» и выбросило на обочину.
Александр Макеев погиб на месте, его младший сын Денис скончался на руках врачей. Елена умерла в больнице через четыре дня, в живых остался только старший сын Стасик. Ему раздробило оба бедра, после сотрясения мозга он был в ступоре и не мог сам дышать, есть и пить.
Родная тетя мальчика и бабушка заменили ребенку семью и стали собирать деньги на лечение в соцсетях. Через полгода мальчика выписали из больницы в инвалидной коляске, благодаря собранной помощи он встал на ноги.
А виновника ДТП начали судить, им оказался 59-летний Николай, по данным потерпевших - бывший сотрудник МВД. В суде мужчина отрицал вину:
- Я совершил обгон автобуса, ускорился и перестроился в свою полосу движения. Навстречу ехала машина («Хонда»), ее стало заносить, и произошло столкновение по касательной на полосе внедорожника, после чего моему автомобилю оторвало колесо, а «Хонда» залетела под автобус (потом в кювет), – пытался оправдаться Николай в суде.
Пассажиры автобуса и эксперты опровергли его версию, в июне Ордынский районный суд вынес приговор – 6 лет лишения свободы в колонии-поселении. Гражданские иски в пользу ребенка, который потерял семью, удовлетворили на общую сумму в 10,5 млн. рублей. Но виновник не спешил отбывать срок и подал апелляцию. Только её уже не рассмотрят.
- 28 октября Новосибирский областной суд отменил приговор первой инстанции и прекратил дело за смертью осужденного. Нам сообщили, что Николай умер 3 сентября в 22:00, от чего – я не знаю. Я не слышала, чтобы его адвокаты упоминали о каких-то тяжелых заболеваниях, тяжелом состоянии здоровья. Его смерть стала проблемой и для нас, оказалось – взыскать с него ущерб мы не сможем, – рассказала тетя мальчика Светлана.
Светлана уточнила: виновник ДТП не оставил наследства, на момент суда он ничем не владел. В день трагедии он получил внедорожник, но не успел зарегистрировать авто.
- На момент ДТП виновник должен был купить «Лэнд Крузер 80» у своего родственника, но не успел оформить сделку. Суд вернул авто виновнику, но владельцем машины числится другой мужчина и автомобиль не изъяли. На время следствия и суда Николай находился под подпиской о невыезде, а после приговора еще не отправился в колонию, ждал рассмотрения апелляционной жалобы. На суде никто не извинялся, а родственники виновника только смотрели на нас осуждающе, – вспоминает Светлана. – Теперь получается, что приговор вступил в силу, но отбывать его некому.
В этом году 7-летний Стас впервые пошел в школу, мальчик мечтал восстановиться и быть, как все. Ребенку продлили группу инвалидности, он плохо видит, страдает от хромоты, забывчивости и других последствий тяжелых травм.
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