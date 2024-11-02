Происшествия 02.11.2024 в 11:14

В Бурятии бизнесмен-мошенник получил срок

Предприниматель нахапал денег на благоустройстве парков и скверов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии бизнесмен-мошенник получил срок
Фото: архив «Номер один»
В Баргузинском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении бизнесмена, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с июля 2019 года по август 2021 года предприниматель заключил 5 контрактов с администрациями сельских поселений на благоустройство парков и скверов в селах Уро и Баргузин, в том числе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Выполнив работы не в полном объеме и из некачественных материалов, он предоставил заказчикам недостоверные сведения об их стоимости, фактически завысив на сумму 1,1 млн рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд признал бизнесмена виновным. Он приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с него суммы причиненного ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу.
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