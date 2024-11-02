В Бурятии бизнесмен-мошенник получил срок

В Баргузинском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении бизнесмена, обвиняемого в крупном мошенничестве.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с июля 2019 года по август 2021 года предприниматель заключил 5 контрактов с администрациями сельских поселений на благоустройство парков и скверов в селах Уро и Баргузин, в том числе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Выполнив работы не в полном объеме и из некачественных материалов, он предоставил заказчикам недостоверные сведения об их стоимости, фактически завысив на сумму 1,1 млн рублей.Рассмотрев материалы дела, суд признал бизнесмена виновным. Он приговорен к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с него суммы причиненного ущерба.Приговор еще не вступил в законную силу.