В Улан-Удэ почетная грамота не помогла заместителю главврача выйти из СИЗО

Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении заместителя главного врача по экономическим вопросам Республиканского перинатального центра Елены Думновой. Её обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.На суде защитники ходатайствовали отпустить Думнову под домашний арест. Но суд для этого оснований не нашел.«Суд учел наличие у Думновой места жительства и регистрации, болезненное состояние здоровья её и ее близкого родственника, отсутствие судимостей, положительные характеристики, наличие почетной грамоты и почетного звания. Однако посчитал данные обстоятельства недостаточными для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.Таким образом, срок содержания под стражей для обвиняемой продлен еще на два месяца, до 2 января 2025 года.Напомним, по версии следствия, Елена Думнова, действуя в составе группы лиц из числа других работников перинатального центра, участвовала в получении взятки от гендиректора коммерческой компании. Взамен ему обещалось содействие в заключении договора с перинатальным центром на проведение электроизмерительных работ, а также беспрепятственная приемка работ без проверки их фактического исполнения.