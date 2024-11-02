Происшествия 02.11.2024 в 12:27

В Улан-Удэ мошенники развели психолога и его друга

В общей сложности мужчины потеряли свыше 3 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мошенники развели психолога и его друга
Фото: freepik.com
31 октября в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 37-летний горожанин, работающий психологом в одном из учреждений города. Мужчина привел и своего 38-летнего друга, который по его вине также стал жертвой аферистов.

Как рассказали в МВД Бурятии, 5 сентября психологу поступил звонок. Звонивший представился консультантом инвестиционной компании и в красках рассказал о дополнительном заработке, связанном с инвестированием. Тема привлекла собеседника. Установив на телефоне приложение, которое, якобы, является «биржевой площадкой по торговле акциями», мужчина из собственных накоплений сделал первый взнос — около 10 тысяч рублей.

К концу месяца аферисты позвонили снова. На этот раз через мессенджер. Псевдо-специалист объяснила: чтобы увеличить доход, нужно «повысить ставки» - увеличить суммы взносов.

Психолог оформил в онлайн-приложении кредит на 415 тысяч рублей и перевел деньги по указанным реквизитам. А потом в течение месяца взял еще несколько займов на общую сумму более 1,8 млн. рублей. Эту сумму он также перевел мошенникам.

При очередном звонке лже-брокера мужчина заявил о своем желании вывести полученную прибыль. Однако ему сообщили, что его приложение заблокировано. Для разблокировки необходимо найти доверенное лицо, которое сможет внести еще 900 тысяч рублей.

Тогда горожанин обратился к другу, всё объяснил ему и попросил помощи. Товарищ в онлайн-режиме оформил займ на сумму более 870 тысяч рублей и направил приятелю, а тот — на продиктованный мошенниками счёт.

Спустя несколько дней интернет-преступники повторили свою просьбу - найти ещё одно доверенное лицо для «вывода денег». Только тогда психолог понял, что стал жертвой обмана.

Как отметили в МВД Бурятии, мужчина принимал участие в профилактических мероприятиях полиции и знал о данном способе мошенничества. Но, тем не менее, все равно попался на уловки аферистов.
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