В Бурятии сгорели два дома

В Бурятии за сутки произошло 9 пожаров. Как сообщили в МЧС, одно из них случилось в СНТ «Металлист». Там загорелся нежилой дом.«На момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем, существовала угроза распространения пожара на соседние дома. Чуть больше часа потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание на 35 квадратных метрах. К счастью, никто не пострадал», - рассказали МЧС.Еще одно возгорание произошло в Заиграевском районе. Там загорелись крыша и веранда жилого дома на общей площади 93 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.По предварительным данным, причиной этих пожаров стали короткие замыкания.