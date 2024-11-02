В Улан-Удэ сотрудница банка спасла мужчину от разорения

В Улан-Удэ полицейские в очередной раз объявили благодарность сотруднице банка, предотвратившей мошенничество.Как рассказали в МВД Бурятии, 24 октября мужчине в мессенджере позвонил, якобы, оператор сотовой связи и сообщил, что заканчивается срок договора абонентского обслуживания. По указке аферистов горожанин скачал приложение удалённого доступа, что позволило мошенникам управлять его телефоном.После установки приложения гаджет заблокировался, а его экран погас. Аферисты попытались перевести 700 тысяч рублей со счета мужчины, однако банк отклонил перевод крупной суммы денег и заблокировал личный кабинет. Заподозрив неладное, горожанин перезагрузил телефон и удалил приложение.Позже в одном из мессенджеров с мужчиной связался лже-представитель банка, предложив установить личности мошенников. Для этого необходимо было прийти в банк, разблокировать средства и перечислить деньги на указанные счета.Мужчина обратился в офис банка, менеджер которого сразу оценила ситуацию и поняла, что клиент общается с мошенниками. Благодаря этому удалось предотвратить перевод денег злоумышленникам.Начальник ОСО УР УМВД России по Улан-Удэ майор полиции Баир Жигмитов поблагодарил сотрудницу банка за неравнодушие и содействие в пресечении преступления.