Происшествия 02.11.2024 в 14:42

В Улан-Удэ сотрудница банка спасла мужчину от разорения

Горожанин хотел перечислить аферистам 700 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудница банка спасла мужчину от разорения
Фото: МВД Бурятии
В Улан-Удэ полицейские в очередной раз объявили благодарность сотруднице банка, предотвратившей мошенничество.

Как рассказали в МВД Бурятии, 24 октября мужчине в мессенджере позвонил, якобы, оператор сотовой связи и сообщил, что заканчивается срок договора абонентского обслуживания. По указке аферистов горожанин скачал приложение удалённого доступа, что позволило мошенникам управлять его телефоном.

После установки приложения гаджет заблокировался, а его экран погас. Аферисты попытались перевести 700 тысяч рублей со счета мужчины, однако банк отклонил перевод крупной суммы денег и заблокировал личный кабинет. Заподозрив неладное, горожанин перезагрузил телефон и удалил приложение.

Позже в одном из мессенджеров с мужчиной связался лже-представитель банка, предложив установить личности мошенников. Для этого необходимо было прийти в банк, разблокировать средства и перечислить деньги на указанные счета.

Мужчина обратился в офис банка, менеджер которого сразу оценила ситуацию и поняла, что клиент общается с мошенниками. Благодаря этому удалось предотвратить перевод денег злоумышленникам.

Начальник ОСО УР УМВД России по Улан-Удэ майор полиции Баир Жигмитов поблагодарил сотрудницу банка за неравнодушие и содействие в пресечении преступления.
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