Происшествия 03.11.2024 в 13:02
Жительница Улан-Удэ чуть не убила своего экс-сожителя
Пьяная девушка схватила молоток и нанесла им несколько ударов гостю по голове
Текст: Номер один
В Железнодорожном районе нашего города перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в покушении на убийство своего бывшего сожителя.
«Следствием установлено, что 26 сентября 2024 года в гости к обвиняемой пришел бывший сожитель, с которым они стали распивать спиртные напитки. Позже на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой женщина схватила молоток и с силой нанесла им несколько ударов гостю по голове, причинив повреждения, опасные для жизни. От одного из ударов деревянная рукоять молотка раскололась. Потерпевшего госпитализировали; в результате своевременно оказанной врачебной помощи мужчина остался жив», - рассказали в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии.
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