Происшествия 03.11.2024 в 13:02

Жительница Улан-Удэ чуть не убила своего экс-сожителя

Пьяная девушка схватила молоток и нанесла им несколько ударов гостю по голове
A- A+
Текст: Номер один
Жительница Улан-Удэ чуть не убила своего экс-сожителя

В Железнодорожном районе нашего города перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в покушении на убийство своего бывшего сожителя.

«Следствием установлено, что 26 сентября 2024 года в гости к обвиняемой пришел бывший сожитель, с которым они стали распивать спиртные напитки. Позже на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой женщина схватила молоток и с силой нанесла им несколько ударов гостю по голове, причинив повреждения, опасные для жизни. От одного из ударов деревянная рукоять молотка раскололась. Потерпевшего госпитализировали; в результате своевременно оказанной врачебной помощи мужчина остался жив», - рассказали в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии.

Теги
происшествия

Все новости

Жительница Улан-Удэ чуть не убила своего экс-сожителя
03.11.2024 в 13:02
Крупнейшая компания Бурятии избавилась от киприотов
03.11.2024 в 07:00
Иволгинский район обогнал Улан-Удэ
02.11.2024 в 17:11
В Бурятии разговор на тюремную тематику закончился смертью
02.11.2024 в 17:00
36-летняя женщина пострадала на пожаре в Улан-Удэ
02.11.2024 в 16:49
В Улан-Удэ открыли первый модульный спортзал
02.11.2024 в 15:08
Владимир Павлов вручил ключи от школьных автобусов
02.11.2024 в 14:52
В Улан-Удэ сотрудница банка спасла мужчину от разорения
02.11.2024 в 14:42
В Бурятии из-за непогоды слетели с трассы две машины
02.11.2024 в 14:15
Глава Бурятии посетил мемориал погибшим бойцам СВО
02.11.2024 в 13:40
ЗУРХАЙ
с 30 октября по 5 ноября

Читайте также
В Бурятии разговор на тюремную тематику закончился смертью
Один из участников дискуссии был зарезан не согласным с ним собеседником
02.11.2024 в 17:00
36-летняя женщина пострадала на пожаре в Улан-Удэ
Её доставили в больницу
02.11.2024 в 16:49
В Улан-Удэ сотрудница банка спасла мужчину от разорения
Горожанин хотел перечислить аферистам 700 тысяч рублей
02.11.2024 в 14:42
В Бурятии сгорели два дома
Причиной пожаров стали короткие замыкания
02.11.2024 в 12:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru