Жительница Улан-Удэ чуть не убила своего экс-сожителя

В Железнодорожном районе нашего города перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в покушении на убийство своего бывшего сожителя.

«Следствием установлено, что 26 сентября 2024 года в гости к обвиняемой пришел бывший сожитель, с которым они стали распивать спиртные напитки. Позже на фоне алкогольного опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой женщина схватила молоток и с силой нанесла им несколько ударов гостю по голове, причинив повреждения, опасные для жизни. От одного из ударов деревянная рукоять молотка раскололась. Потерпевшего госпитализировали; в результате своевременно оказанной врачебной помощи мужчина остался жив», - рассказали в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии.