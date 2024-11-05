В Бурятии пожилая женщина погибла в автоаварии

В Бурятии за два выходных дня произошло несколько ДТП с пострадавшими. Также погибла одна женщина, сообщает республиканская Госавтоинспекция.Так днем 3 ноября на федеральной трассе «Байкал» в Тарбагатайском районе неподалеку от села Десятниково 38-летний водитель «Мерседеса» врезался в стоящую «Тойоту Пробокс». В результате аварии 51-леняя пассажирка «Пробокса» получила травмы и была госпитализирована.В Заиграевском районе 56-летний водитель автомобиля «Вортекс» на автодороге Улан-Удэ – Заиграево - Кижинга» в 4 км от села Нарын не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Камри». В результате ДТП 77-летняя пассажирка «Вортекса» получила смертельные травмы.Днем 4 ноября на улице Шевцовой в Улан-Удэ 49-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» не справился с управлением и наскочил на бордюр. В аварии травмы получила 49-леняя пассажирка автомобиля, её доставили в больницу.