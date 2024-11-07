В Улан-Удэ студентка вместо покупки авто перевела деньги мошенникам

В Улан-Удэ 25-летняя студентка вуза пострадала от мошенников, пытаясь заработать на «удаленке». Как рассказали в МВД Бурятии, 26 октября в мессенджере она получила сообщение от незнакомки. Та предложила дополнительный заработок в известном маркетплейсе. Необходимо было выкупать товар определенных категорий, чтобы «увеличить продажи продавцов платформы и поднять рейтинг интернет-магазина». За не требующую серьёзных навыков и умений «работу» ей обещали хороший доход.Предложение девушку заинтересовало. На указанный аферисткой номер карты она для «приобретения» товара перечислила 245 тысяч рублей, через непродолжительное время - ещё 260 тысяч. Дальнейшие операции с товарами «работники торговой площадки» обещали проводить сами. На следующий день студентка пополнила кошельки злоумышленников еще почти на 300 тысяч.Когда после выполнения ряда заданий девушка захотела снять «заработанные средства», псевдо-консультант заявила, что для их получения нужно оплатить налог в размере 123 тысяч рублей. Тогда студентка поняла, что всё это время общалась с мошенницей.Как отметили в полиции, все отданные аферистам 800 тысяч рублей девушка взяла в кредит ещё в сентябре для покупки автомобиля. Однако тогда она их не потратила, поскольку не нашла подходящую машину.Полиция предупреждает: необходимость внесения собственных средств для того, чтобы заработать, должна насторожить. Также как и «непыльная» работа, за которую обещают приличные суммы.