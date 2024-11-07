Происшествия 07.11.2024 в 13:28

В Бурятии огонь уничтожил гостевой дом

В момент происшествия в здании никого не было
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии огонь уничтожил гостевой дом
Фото: МЧС Бурятии﻿
В поселке Аршан Тункинского района огнеборцы потушили пожар, вспыхнувший в гостевом доме.

«На момент приезда пожарных гостевой дом и пристроенная к нему котельная были охвачены огнем. Также огонь перекинулся на сауну. В результате пожара здание и котельная уничтожены полностью, повреждена стена сауны на общей площади 123 кв. метров», - рассказали в МЧС Бурятии.

Происшествие обошлось без пострадавших, поскольку гостевой дом не эксплуатировался. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
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