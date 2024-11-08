50 коров погибли на пожаре в Бурятии

Возгорание стайки, где содержался крупнорогатый скот, произошло в селе Нижние Тальцы. Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», в результате пожара погибло 50 животных. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.Подробности происшествия сейчас выясняются.Заиграево-инфо.24/7