Происшествия 08.11.2024 в 10:01
50 коров погибли на пожаре в Бурятии
Причиной возгорания стало короткое замыкание
Текст: Андрей Константинов
Возгорание стайки, где содержался крупнорогатый скот, произошло в селе Нижние Тальцы. Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», в результате пожара погибло 50 животных. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Подробности происшествия сейчас выясняются.
Заиграево-инфо.24/7
Подробности происшествия сейчас выясняются.
Заиграево-инфо.24/7
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