Происшествия 08.11.2024 в 10:52

Бизнесмен-мошенник обманул 13 жителей Бурятии

Он брал предоплату за теплицы, после чего исчезал
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Текст: Андрей Константинов
Бизнесмен-мошенник обманул 13 жителей Бурятии
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Заиграевского района. Он обвинялся в 14 эпизодах мошенничества.

Как рассказали в прокуратуре Бурятии, мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. С июня 2022 года по апрель 2023 года он договаривался с гражданами о постройке у них на участках теплиц и доставке бруса, не намереваясь выполнять условия соглашений. Обманным путем бизнесмен получал предоплату, после чего переставал выходить на связь. От его действий пострадали 13 граждан, общий ущерб составил более 350 тыс. рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам колонии строгого режима. Также удовлетворены иски пострадавших о взыскании причиненного им материального и морального ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу.
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