Житель Улан-Удэ со звериной жестокостью избил жену

Следственный комитет Бурятии заверил расследование уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ, который до смерти забил свою жену.Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло 15 августа 2024 года. В этот день обвиняемый вместе с женой у себя в квартире употреблял спиртное. На фоне алкогольного опьянения он поссорился с супругой и принялся ее избивать, нанеся множество ударов кулаками по голове и телу. От полученных травм женщина через несколько дней скончалась в больнице.«На начальном этапе расследования мужчина признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Но позже заявил, что оговорил себя, а супруга получила повреждения при неоднократных падениях. Однако его версия опровергнута собранными доказательствами, в том числе результатами судебно-медицинской экспертизы и показаниями свидетелей», - отметили в Следственном комитете.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.