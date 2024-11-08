Жительница Улан-Удэ вернула предоплату за некачественный ремонт

В Улан-Удэ судебные приставы помогли горожанке вернуть деньги за некачественный ремонт в квартире.

- Женщина заключила устный договор с отделочником на оказание ремонтных работ. По просьбе рабочего в качестве предоплаты она перечислила 160 тысяч рублей на банковский счет его супруги. Тем не менее, в срок ремонтные работы не были выполнены. За три месяца в квартире был сделан ремонт лишь в ванной комнате и оштукатурены стены, а качество работ не соответствовало заявленным требованиям. На объект отделочник не приходил, не отвечал он и на звонки заказчицы, - сообщили в службе судебных приставов Бурятии.

Чтобы вернуть выплаченные денежные средства, женщине пришлось обратиться с исковым заявлением в суд. Поскольку предоплата перечислялась супруге рабочего, то она и была заявлена в качестве ответчика.

Суд принял решение взыскать средства, выплаченные за некачественный ремонт. Супруга строителя в срок не исполнила решение суда, у нее арестовали счета, вынесли запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества и ограничили выезд заграницу.

Только после этого деньги были перечислены на расчетный счет пострадавшей женщине.

Фото: ru.freepik.com