Жительница Улан-Удэ вернула предоплату за некачественный ремонт
В Улан-Удэ судебные приставы помогли горожанке вернуть деньги за некачественный ремонт в квартире.
- Женщина заключила устный договор с отделочником на оказание ремонтных работ. По просьбе рабочего в качестве предоплаты она перечислила 160 тысяч рублей на банковский счет его супруги. Тем не менее, в срок ремонтные работы не были выполнены. За три месяца в квартире был сделан ремонт лишь в ванной комнате и оштукатурены стены, а качество работ не соответствовало заявленным требованиям. На объект отделочник не приходил, не отвечал он и на звонки заказчицы, - сообщили в службе судебных приставов Бурятии.
Чтобы вернуть выплаченные денежные средства, женщине пришлось обратиться с исковым заявлением в суд. Поскольку предоплата перечислялась супруге рабочего, то она и была заявлена в качестве ответчика.
Суд принял решение взыскать средства, выплаченные за некачественный ремонт. Супруга строителя в срок не исполнила решение суда, у нее арестовали счета, вынесли запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества и ограничили выезд заграницу.
Только после этого деньги были перечислены на расчетный счет пострадавшей женщине.
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