Житель Улан-Удэ позволил мошенникам трижды обмануть себя

В Бурятии с начала года жертвами интернет-преступников стали 2408 человек (+ 43 за последнюю неделю). Общий причиненный аферистами ущерб превысил 569 млн рублей (+ 4,1 млн рублей за последнюю неделю). Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Так, одной из жертв мошенников стал 63-летний житель Улан-Удэ. Мужчина для получения дохода зашел на сайт одной из инвестиционных организаций, где оставил заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время ему перезвонил «сотрудник компании», который объяснил, как вложить деньги. Горожанин оформил несколько кредитов на сумму 450 тыс. рублей и взял в долг у своей сестры 700 тыс. рублей, которые перевел их на указанный злоумышленником счет. Когда у него стали требовать еще вложений, он понял, что стал жертвой мошенников.Чтобы вернуть свои деньги, мужчина решил обратиться к юристу и стал искать соответствующие объявления в интернете. Вскоре на него вышел гражданин, который пообещал вернуть потерянные средства. За оказание услуги он попросил 39 тыс. рублей. Горожанин перевел ему на его карту эту сумму, а затем еще 227 тыс. рублей. Однако вскоре «юрист» перестал выходить на связь.Но на этом улан-удэнец не успокоился и вновь нашел предложение услуг по возврату похищенных сбережений за 51 тысячу рублей. Когда мужчина перечислил деньги, очередной «юрист» также перестал отвечать на сообщения и звонки.