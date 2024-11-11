Происшествия 11.11.2024 в 11:05
В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер»
Травмы получили водитель машины и его 86-летний пассажир
Текст: Андрей Константинов
Автоавария произошла днем 10 ноября в Заиграевском районе Бурятии неподалеку от села Первомаевка. Как сообщили в ГИБДД, 50-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер», ехавший со стороны Хоринска в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП сам водитель и его 86-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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