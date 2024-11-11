В Бурятии перевернулся «Лэнд Крузер»

Автоавария произошла днем 10 ноября в Заиграевском районе Бурятии неподалеку от села Первомаевка. Как сообщили в ГИБДД, 50-летний водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер», ехавший со стороны Хоринска в направлении Улан-Удэ, не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате ДТП сам водитель и его 86-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести.Фото: ГИБДД Бурятии