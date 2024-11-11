Происшествия 11.11.2024 в 12:24
В Бурятии злостную алиментщицу заставили работать
Деньги, которые она заработает, пойдут ее детям и государству
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Заиграевского района. Она обвинялась в неуплате алиментов.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, женщина в течение нескольких месяцев неоднократно уклонялась от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних сына и дочери. Общая задолженность составила более 389 тысяч рублей.
Райсуд признал сельчанку виновной и приговорил её к 8 месяцам лишения свободы условно. Гособвинитель с таким наказанием не согласился и обжаловал приговор. Он указал, что женщина уже имела две судимости за неуплату алиментов, по которым получала условные сроки.
Верховный суд Бурятии с жалобой прокуратуры согласился и изменил приговор. Злостную алиментщицу приговорили к 7 месяцам принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Также из её зарплаты будут удерживаться причитающиеся детям алименты.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, женщина в течение нескольких месяцев неоднократно уклонялась от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних сына и дочери. Общая задолженность составила более 389 тысяч рублей.
Райсуд признал сельчанку виновной и приговорил её к 8 месяцам лишения свободы условно. Гособвинитель с таким наказанием не согласился и обжаловал приговор. Он указал, что женщина уже имела две судимости за неуплату алиментов, по которым получала условные сроки.
Верховный суд Бурятии с жалобой прокуратуры согласился и изменил приговор. Злостную алиментщицу приговорили к 7 месяцам принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Также из её зарплаты будут удерживаться причитающиеся детям алименты.
Тегиалименты