В Бурятии злостную алиментщицу заставили работать

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Заиграевского района. Она обвинялась в неуплате алиментов.Как сообщили в республиканской прокуратуре, женщина в течение нескольких месяцев неоднократно уклонялась от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних сына и дочери. Общая задолженность составила более 389 тысяч рублей.Райсуд признал сельчанку виновной и приговорил её к 8 месяцам лишения свободы условно. Гособвинитель с таким наказанием не согласился и обжаловал приговор. Он указал, что женщина уже имела две судимости за неуплату алиментов, по которым получала условные сроки.Верховный суд Бурятии с жалобой прокуратуры согласился и изменил приговор. Злостную алиментщицу приговорили к 7 месяцам принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Также из её зарплаты будут удерживаться причитающиеся детям алименты.