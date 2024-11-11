Происшествия 11.11.2024 в 14:39

Трех человек обманули в Бурятии на фотографиях

Женщины и девушка попались на новую уловку мошенников
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Текст: Андрей Константинов
Трех человек обманули в Бурятии на фотографиях
За минувшие выходные полиция Бурятии зарегистрировала 30 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. 5 из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов граждан в соцсетях и мессенджерах.

«Подавляющая часть жертв аферистов - работающие граждане в возрасте от 30 до 65 лет. Две трети из потерпевших - женщины. В общей сложности жители региона потеряли свыше 4,3 млн. рублей», - сообщили в МВД Бурятии.

Так, например, 17-летняя студентка и две женщины в возрасте 39 и 52 лет стали жертвами новой схемы мошенничеств. Все они откликнулись на сообщения в мессенджере, сопровождающиеся вопросом «Не ты ли это на фото?». Нажав на присланные, якобы, знакомыми файлы, потерпевшие, сами того не подозревая, запустили на гаджеты вредоносные программы. Результатом стали взломанные аккаунты и перевод денег через онлайн-банкинг в общей сумме более 80 тысяч рублей.

43-летняя улан-удэнка, занимающаяся перепродажей товаров с зарубежных маркетплейсов, лишилась денег при обмене валюты. Как сообщили в МВД, ранее женщина на протяжении двух месяцев успешно обменивала рубли, найдя тематический канал в мессенджере. Однако после очередного перечисления денег администратору паблика ответа она не дождалась. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

21-летний молодой человек «подарил» злоумышленникам более 150 тысяч рублей, попытавшись подзаработать, как полагал, на площадке популярного интернет-магазина. Его задачами было проставлять лайки на определенных товарах и виртуально выкупать их для поднятия рейтинга платформы – конечно же, переводя настоящие деньги. Только через несколько дней парень понял, что его «надули».

«Полицейские проводят оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений», - сообщили в МВД Бурятии.

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