В Бурятии горели ФАП и районная газета

Приехавшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Как выяснилось, в помещении загорелись дрова, сложенные возле печи.







Сегодня ночью в экстренные службы поступила информация о возгорании в фельдшерско-акушерском пункте на улице Базарова в селе Усть-Эгита.«На момент прибытия первого пожарного подразделения горело потолочное перекрытия возле дымовой трубы. Пожар оперативно ликвидировали на площади 1 квадратный метр. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, на месте работает дознаватель», - сообщили в МЧС Бурятии.Еще один пожал произошел вчера днем на ул. Ленина в селе Турунтаево. Там загорелось помещение районной газеты «Прибайкалец». О пожаре в экстренные службы сообщил главный редактор газеты.«В результате пожара закоптилось помещение, оплавился потолок. Ущерб устанавливается», - сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».Фото: МЧС Бурятии, «Прибайкалье-инфо.24/7»