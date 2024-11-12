Происшествия 12.11.2024 в 09:48

В Бурятии горели ФАП и районная газета

К счастью, серьезного ущерба пожары не нанесли
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии горели ФАП и районная газета
Сегодня ночью в экстренные службы поступила информация о возгорании в фельдшерско-акушерском пункте на улице Базарова в селе Усть-Эгита.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения горело потолочное перекрытия возле дымовой трубы. Пожар оперативно ликвидировали на площади 1 квадратный метр. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, на месте работает дознаватель», - сообщили в МЧС Бурятии.

Еще один пожал произошел вчера днем на ул. Ленина в селе Турунтаево. Там загорелось помещение районной газеты «Прибайкалец». О пожаре в экстренные службы сообщил главный редактор газеты.

Приехавшие огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. Как выяснилось, в помещении загорелись дрова, сложенные возле печи.


«В результате пожара закоптилось помещение, оплавился потолок. Ущерб устанавливается», - сообщили в вайбер-чате «Прибайкалье-инфо.24/7».

Фото: МЧС Бурятии, «Прибайкалье-инфо.24/7»
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