В Бурятии «черным» лесорубам насчитали 43 миллиона рублей

Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми жителей республики. Они обвиняются в незаконной рубке леса, совершенной организованной группой в особо крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с конца ноября 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемые рубили деревья различных пород на территории Иволгинского участкового лесничества. Ущерб от их действий составил свыше 43 млн рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу.