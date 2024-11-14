Происшествия 14.11.2024 в 09:49
В Бурятии «черным» лесорубам насчитали 43 миллиона рублей
В такую сумму оценен ущерб от действий группы, орудовавшей в Иволгинском районе
Текст: Андрей Константинов
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми жителей республики. Они обвиняются в незаконной рубке леса, совершенной организованной группой в особо крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с конца ноября 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемые рубили деревья различных пород на территории Иволгинского участкового лесничества. Ущерб от их действий составил свыше 43 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с конца ноября 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемые рубили деревья различных пород на территории Иволгинского участкового лесничества. Ущерб от их действий составил свыше 43 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Иволгинский районный суд для рассмотрения по существу.
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