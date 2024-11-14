На севере Бурятии поймали двух браконьеров. Их обнаружили во время рейда на реке Верхняя Ангара.

- Злоумышленники были установлены транспортными полицейскими совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии «Шквал» в ходе рейдовых мероприятий на берегу водоема. Двое жителей Северо-Байкальского района при помощи запрещенных орудий лова, а именно рыболовных сачков, незаконно выловили рыбу вида омуль, - сообщили в транспортной полиции.





Общий ущерб от действий браконьеров составил почти 220 тысяч рублей.

Дознавателем Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним).

Браконьерам избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Фото: официальный ТГ-канал Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте