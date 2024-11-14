Происшествия 14.11.2024 в 16:53
В Новосибирске лудоман задушил сторожа ради зарплаты
Тело убитого он вывез в лес
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирский областной суд поставил точку в деле о расправе над сторожем. Страдающий игровой зависимостью новосибирец не просто устранил случайного свидетеля, но и попытался свалить на него свою вину в краже. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
На скамье подсудимых оказался 38-летний вахтовик из Кемеровской области Вячеслав Костяев. Летом 2023 года он трудился бригадиром на сельхозпредприятии по заготовке кормов для животных в селе Морозово Искитимского района. Мужчина повадился делать ставки в онлайн-казино. И, чтобы отыграться и сорвать большой куш, решился похитить зарплатные деньги, хранившиеся в кабинете замдиректора завода. Украсть попытался в ночь на 14 августа, однако, его планам помешал местный сторож, заставший налетчика на месте преступления. Опасаясь разоблачения, лудоман решил устранить ненужного свидетеля.
- Костяев умышленно напал на сторожа и задушил его. Убедившись в смерти Тетерина, Костяев похитил денежные средства в размере 585 тысяч 970 рублей, - заявил в прениях прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Именно он выступал гособвинителем по этому уголовному делу.
Свою жертву Костяев на служебном УАЗе вывез в лес, скидывая по дороге вещи убитого. Труп он хотел закопать, но не смог вырыть яму - помешали корни деревьев. Да и времени было мало: к утру нужно было вернуться на работу и убедить коллег в том, что деньги якобы умыкнул охранник и пустился в бега.
- На заводе ночью сторож подрезал кассу и исчез, - говорил Костяев всем окружающим.
Закончив 15-дневную вахту, Вячеслав уехал домой в Кемеровскую область. Купил два мобильных телефона, планшет, свозил сожительницу отдохнуть в гостиницу, остальную добычу проиграл. Гражданской жене душегуб признался, что «задушил человека из-за денег». Скрывался преступник полтора месяца. Жил в лесной землянке, пока его не задержали искитимские оперативники, организовавшие служебную командировку в соседний регион.
Во время проверки показаний на месте преступления фигурант продемонстрировал на манекене, как душил потерпевшего и показал, куда выкинул его вещи. В ходе прений гособвинитель просил признать Костяева виновным в убийстве, сопряженном с разбоем (п.з ч.2 ст.105 УК РФ), а также нападении с целью хищения денег в крупном размере (п.в ч.4 ст.162 УК РФ) и отправить его в колонию на 18 лет.
- С учетом тяжести совершенного преступления, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, полагаю, что исправление Костяева возможно только в условиях изоляции от общества, - резюмировал глава надзорного ведомства Новосибирской области.
Костяев и его защитник с квалификацией содеянного были не согласны, просили о более мягкой формулировке. Адвокат настаивала на изменении обвинения с разбоя на кражу и назначении наказания с применением ст.64 УК РФ – то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией закона.
- Костяев пояснил в судебном заседании, что совершил кражу денежных средств из кабинета Лукиной в пятницу вечером еще до убийства Тетерина. Кабинет, где находились денежные средства был открыт, деньги находились в ящике стола. Деньги он хотел вернуть, но не смог этого сделать, так как проиграл их. Уже после этих событий произошло убийство сторожа Тетерина, - пояснила позицию своего клиента адвокат Анна Мещерякова.
Впрочем, эту версию опровергла хозяйка карты, которой пользовался Костяев. Допрошенная в качестве свидетеля дочь его сожительницы предоставила выписку, согласно которой движение денежных средств на счете началось, когда сторож уже был мертв.
- Я признаю вину по статье 105 части второй, только не в убийстве, сопряженном с разбоем, а в убийстве с целью скрыть другое преступление. По поводу кражи денег - возмещу всё, как будет возможность. Раскаиваюсь полностью, - заявил подсудимый в своем последнем слове.
Оценив доводы сторон в совещательной комнате, судья приговорила фигуранта к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. А по окончании срока еще полтора года отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
На скамье подсудимых оказался 38-летний вахтовик из Кемеровской области Вячеслав Костяев. Летом 2023 года он трудился бригадиром на сельхозпредприятии по заготовке кормов для животных в селе Морозово Искитимского района. Мужчина повадился делать ставки в онлайн-казино. И, чтобы отыграться и сорвать большой куш, решился похитить зарплатные деньги, хранившиеся в кабинете замдиректора завода. Украсть попытался в ночь на 14 августа, однако, его планам помешал местный сторож, заставший налетчика на месте преступления. Опасаясь разоблачения, лудоман решил устранить ненужного свидетеля.
- Костяев умышленно напал на сторожа и задушил его. Убедившись в смерти Тетерина, Костяев похитил денежные средства в размере 585 тысяч 970 рублей, - заявил в прениях прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Именно он выступал гособвинителем по этому уголовному делу.
Свою жертву Костяев на служебном УАЗе вывез в лес, скидывая по дороге вещи убитого. Труп он хотел закопать, но не смог вырыть яму - помешали корни деревьев. Да и времени было мало: к утру нужно было вернуться на работу и убедить коллег в том, что деньги якобы умыкнул охранник и пустился в бега.
- На заводе ночью сторож подрезал кассу и исчез, - говорил Костяев всем окружающим.
Закончив 15-дневную вахту, Вячеслав уехал домой в Кемеровскую область. Купил два мобильных телефона, планшет, свозил сожительницу отдохнуть в гостиницу, остальную добычу проиграл. Гражданской жене душегуб признался, что «задушил человека из-за денег». Скрывался преступник полтора месяца. Жил в лесной землянке, пока его не задержали искитимские оперативники, организовавшие служебную командировку в соседний регион.
Во время проверки показаний на месте преступления фигурант продемонстрировал на манекене, как душил потерпевшего и показал, куда выкинул его вещи. В ходе прений гособвинитель просил признать Костяева виновным в убийстве, сопряженном с разбоем (п.з ч.2 ст.105 УК РФ), а также нападении с целью хищения денег в крупном размере (п.в ч.4 ст.162 УК РФ) и отправить его в колонию на 18 лет.
- С учетом тяжести совершенного преступления, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, полагаю, что исправление Костяева возможно только в условиях изоляции от общества, - резюмировал глава надзорного ведомства Новосибирской области.
Костяев и его защитник с квалификацией содеянного были не согласны, просили о более мягкой формулировке. Адвокат настаивала на изменении обвинения с разбоя на кражу и назначении наказания с применением ст.64 УК РФ – то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией закона.
- Костяев пояснил в судебном заседании, что совершил кражу денежных средств из кабинета Лукиной в пятницу вечером еще до убийства Тетерина. Кабинет, где находились денежные средства был открыт, деньги находились в ящике стола. Деньги он хотел вернуть, но не смог этого сделать, так как проиграл их. Уже после этих событий произошло убийство сторожа Тетерина, - пояснила позицию своего клиента адвокат Анна Мещерякова.
Впрочем, эту версию опровергла хозяйка карты, которой пользовался Костяев. Допрошенная в качестве свидетеля дочь его сожительницы предоставила выписку, согласно которой движение денежных средств на счете началось, когда сторож уже был мертв.
- Я признаю вину по статье 105 части второй, только не в убийстве, сопряженном с разбоем, а в убийстве с целью скрыть другое преступление. По поводу кражи денег - возмещу всё, как будет возможность. Раскаиваюсь полностью, - заявил подсудимый в своем последнем слове.
Оценив доводы сторон в совещательной комнате, судья приговорила фигуранта к 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. А по окончании срока еще полтора года отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
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