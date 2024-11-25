Происшествия 25.11.2024 в 09:22
Автомобиль с пятью детьми слетел в кювет в Бурятии
Всего в аварии пострадали семь человек
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вечером 24 ноября на автодороге между поселком Цайдам и Новоселенгинском. Как сообщил вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7», там слетел в кювет автомобиль «Мазда».
В результате аварии легкие травмы получили 7 человек, включая пятерых детей. Пострадавших отвезли на осмотр в Гусиноозерскую ЦРБ. Водитель от госпитализации отказался.
В результате аварии легкие травмы получили 7 человек, включая пятерых детей. Пострадавших отвезли на осмотр в Гусиноозерскую ЦРБ. Водитель от госпитализации отказался.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.
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