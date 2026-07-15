Зурхай на среду, 15 июля

Благоприятно: для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; реализовывать задуманные дела, копать и обрабатывать землю, торговать, собирать урожай, начинать добродетельные дела, совершать другие мирные действия.Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Лошади и Змеи - следует быть осторожными и осмотрительными; проводить и участвовать в празднествах, учиться, проводить ритуалы для умерших, совершать подношения божествам, сжигать мусор, осквернять очаг, рубить деревья, приглашать гостей, начинать важные дела.Стрижка волос: к болезни.Дорога: благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления на восток).Фото: Номер один