Общество 15.07.2026 в 06:02

Зурхай на среду, 15 июля

первый лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на среду, 15 июля
Благоприятно: для людей, родившихся в год Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; реализовывать задуманные дела, копать и обрабатывать землю, торговать, собирать урожай, начинать добродетельные дела, совершать другие мирные действия.

Неблагоприятно: для людей, родившихся в год Лошади и Змеи - следует быть осторожными и осмотрительными; проводить и участвовать в празднествах, учиться, проводить ритуалы для умерших, совершать подношения божествам, сжигать мусор, осквернять очаг, рубить деревья, приглашать гостей, начинать важные дела.

Стрижка волос: к болезни.

Дорога: благоприятно отправляться в путешествие (кроме направления на восток).

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

19-летняя спортсменка из Улан-Удэ стала чемпионкой Европы по борьбе
14.07.2026 в 17:44
Глава Бурятии взял на контроль нападение на гинеколога в Улан-Удэ
14.07.2026 в 17:40
В Улан-Удэ осудили юного дроппера
14.07.2026 в 17:34
В Бурятии стали строить меньше жилья
14.07.2026 в 17:20
Житель Бурятии изрезал женщину ножом
14.07.2026 в 17:00
В автобусе Улан-Удэ спасли мужчину с приступом эпилепсии
14.07.2026 в 16:57
Каталась по перилам и получала от учителей
14.07.2026 в 16:42
В Бурятии спасли малыша, который засунул ногу в работающий двигатель трактора
14.07.2026 в 14:59
Многодетная семья из Бурятии победила ТГК-14 и сохранила сотни тысяч рублей
14.07.2026 в 14:44
Мэр Улан-Удэ: «Второго шанса получить деньги на Арбат не было бы»
14.07.2026 в 14:17
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 июля

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 15 июля
Астрологические советы для каждого знака зодиака
15.07.2026 в 06:02
В Бурятии наступил бензиновый рай
Но не исключено, что скоро ситуация снова изменится
15.07.2026 в 06:00
В Бурятии стали строить меньше жилья
Сильнее всего объемы строительства упали на селе
14.07.2026 в 17:20
В автобусе Улан-Удэ спасли мужчину с приступом эпилепсии
Первую помощь ему оказали водитель и кондуктор
14.07.2026 в 16:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru