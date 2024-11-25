Жители Бурятии не оставляют попыток быстро разбогатеть

В Улан-Удэ 29-летняя предпринимательница из сферы бьюти-услуг стала очередной жертвой мошенников. Она, как и многие другие, пыталась заработать на «инвестировании».Как рассказали в МВД Бурятии, в начале января горожанка в мессенджере получила сообщение от незнакомца, который предложил заработать на инвестировании. Он отправил ей ссылку для регистрации на инвестиционном сайте, с помощью которого она, якобы, получит возможность переводить рубли в криптовалюту.Перед тем, как начать новую для себя деятельность, улан-удэнка попросила родственницу оформить для нее кредит на 2 млн рублей, часть из которых она планировала потратить на взносы, другую — на открытие бизнеса. После девушка начала вкладывать деньги в криптовалюту, переводя средства на номера различных банковских карт.Подавляющую часть средств горожанка вложила в январе, небольшую сумму - в июне. А в июле выяснила, что сайт инвестиционной компании является сайтом-двойником.«Сайт площадки, через которую девушка осуществляла вложения, оказался фишинговым. А позднее стало известно, что и сама финансовая компания еще в июле 2023 года была включена Банком России в список недобросовестных, с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Общий ущерб от действий мошенников составил более 980 тысяч рублей», - сообщили в полиции.