Происшествия 25.11.2024 в 10:56

В Бурятии гибелью двух водителей занялся Следственный комитет

По факту аварии с автобусом проходит доследственная проверка
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии гибелью двух водителей занялся Следственный комитет
Следственный комитет Бурятии проводит доследственную проверку по факту аварии с гибелью людей, случившейся поздним вечером 23 ноября на федеральной трассе «Байкал» в районе Мостовки. Там столкнулись «Хонда Стрим» и микроавтобус «Мерседес».

По предварительным данным, 52-летний водитель «Хонды» выехал на встречную полосу, где врезался в автобус «Мерседес» с пассажирами, ехавший по маршруту «Улан-Удэ - Иркутск». В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте происшествия. Три пассажира автобуса получили травмы.


«В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пассажиров, будут назначены судебно-медицинские исследования. Также следствием будет проверено соответствие работ по содержанию и уходу за автомобильной дорогой существующим требованиям по организации и обеспечению безопасности движения», - сообщили в следственном ведомстве.


Проверку проводит и прокуратура Бурятии.

«Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере организации пассажирских перевозок, обеспечения безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», - сообщили в прокуратуре.

Фото: ГИБДД, прокуратура, Следственный комитет
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