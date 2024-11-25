В Бурятии директор пилорамы нашел труп работника

Утром 24 ноября на пилораме в селе Бичура обнаружили тело убитого мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали работника этого же предприятия. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах расправы.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, двое знакомых мужчин около недели назад устроились работать на пилораму. В ночь на 24 ноября они распивали спиртное в строении на территории организации. Позднее между ними произошла словесная ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе подозреваемый схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов в грудь и бедро напарника, после чего выбросил орудие преступления в печь и лег спать. Потерпевший от полученных ран спустя некоторое время скончался.Следующим утром работодатель, обнаружив тело, позвонил в правоохранительные органы. Фигуранта задержали на месте происшествия. Обгоревший нож, обнаруженный в печи, передали экспертам для медико-криминалистических исследований.«В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения в убийстве и взятии его под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - рассказали в следственном ведомстве.