Происшествия 25.11.2024 в 14:46

В Бурятии директор пилорамы нашел труп работника

Его зарезали накануне ночью
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии директор пилорамы нашел труп работника
Фото: Следственный комитет Бурятии
Утром 24 ноября на пилораме в селе Бичура обнаружили тело убитого мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали работника этого же предприятия. В ходе допроса он дал подробные показания об обстоятельствах расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, двое знакомых мужчин около недели назад устроились работать на пилораму. В ночь на 24 ноября они распивали спиртное в строении на территории организации. Позднее между ними произошла словесная ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе подозреваемый схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов в грудь и бедро напарника, после чего выбросил орудие преступления в печь и лег спать. Потерпевший от полученных ран спустя некоторое время скончался.

Следующим утром работодатель, обнаружив тело, позвонил в правоохранительные органы. Фигуранта задержали на месте происшествия. Обгоревший нож, обнаруженный в печи, передали экспертам для медико-криминалистических исследований.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения в убийстве и взятии его под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор доказательственной базы», - рассказали в следственном ведомстве.

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