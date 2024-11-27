Происшествия 27.11.2024 в 11:09

Жителя Баунтовского района лишили прав и автомобиля

Он неоднократно ездил за рулем в нетрезвом виде
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителя Баунтовского района лишили прав и автомобиля

Жителя Баунтовского района лишили прав и автомобиля. Он неоднократно ездил за рулем в нетрезвом виде.

- Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), - сообщили в прокуратуре.

Мужчина два года назад привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в сентябре 2024 года в нарушение Правил дорожного движения он вновь сел за руль автомашины после употребления спиртного, после чего допустил съезд с проезжей части.

Баунтовский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Автомобиль осужденного «ВАЗ 2121», на котором совершено преступление, конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

 

Фото: loon.site

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