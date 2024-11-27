Происшествия 27.11.2024 в 11:18

Жительницу Улан-Удэ обманули при покупке валюты

Ни своих рублей, ни валюты женщина больше не увидела
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Текст: Андрей Константинов
Жительницу Улан-Удэ обманули при покупке валюты
Фото: архив «Номер один»
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 8 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности потерпевшие потеряли около 380 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, одной из жертв мошенников стала 45-летняя жительница Улан-Удэ. Горожанка хотела купить валюту, нашла в интернете подходящее объявление и связалась с продавцом в одном из мессенджеров. В ходе общения стороны пришли к соглашению о сделке. Женщина через мобильное приложение банка перечислила на предоставленный собеседником счёт 125 тысяч рублей. Однако обещанную валюту на свою карту улан-удэнка так и не получила. Поняв, что ее обманули, горожанка обратилась в полицию.

В Кяхтинском районе жертвой аферистов стал 41-летний местный житель. Мужчина планировал купить мини-экскаватор, объявление о продаже которого нашел на одном из популярных сайтов по продаже транспорта. Позвонив по указанному номеру, он связался с продавцом. Договорившись о покупке, мужчина перевел задаток в сумме 90 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

«Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, а при обмене - отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных сделок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара либо услуги», - предупреждают граждан в МВД Бурятии.
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мошенничество

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