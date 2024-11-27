Происшествия 27.11.2024 в 15:22

«От цветов и игрушек осталась проволока»

За поджог на могиле 6-месячной девочки, умершей после пластики, никого не накажут
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Текст: КП-Новосибирск
«От цветов и игрушек осталась проволока»
Могила сгорела в апреле 2024 года. Фото: предоставлено семьей умершей девочки
Полиция приостановила дело о поджоге на могиле шестимесячной девочки, умершей после пластической операции в новосибирской больнице. Об этом КП-Новосибирск сообщила мама ребенка.

Ангелина родилась с заячьей губой. Когда девочке исполнилось шесть месяцев, в мае 2022 года ее привезли из Барнаула в новосибирскую больницу, чтобы сделать пластическую операцию.

- После неё я увидела дочку совсем ненадолго, когда ее везли из операционной. Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. Больше меня к ней не пускали: врачи говорили, что ребенок без сознания, подключен к аппарату ИВЛ, - рассказала Елена, мама девочки. - 15 мая дочка умерла: об этом мне сказал дежурный врач. Помню, я спустилась в отделение реанимации, кричала, плакала. Меня пытались успокоить. Медсестра, стоявшая рядом, плакала вместе со мной.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

- Сейчас мы ждем результатов экспертизы: она должна быть готова до конца ноября, - говорит Елена.

А вот второе дело, в котором семья умершей девочки является потерпевшей, полиция приостановила. Речь идет о поджоге на могиле девочки на кладбище в Новоалтайске.

- Узнали мы о поджоге, когда родственники в апреле 2024 года поехали на кладбище: они позвонили, рассказали, что произошло на могилке у дочки. От угла с цветами и игрушками ничего не осталось. Игрушки и венки сожжены до такой степени, что там была одна проволока, - поделилась Елена. - Мы сами раньше поджигали много раз свечку в лампадке - за два года никаких ЧП не было.

Вандалов, которые подожгли могилу девочки, так и не нашли. И искать уже, как рассказала мама девочки, не будут.

- Единственное, что удалось полицейским обнаружить на могиле, нечеткий след. Установить, кому он принадлежит, невозможно, поэтому полиция дело приостановила. И виновных в поджоге на могиле дочки не накажут, - объяснила Елена.
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