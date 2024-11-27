12-летняя жительница Бурятии не получала жизненно важные лекарства. Девочка страдает эпилепсией и нуждается в лекарственном обеспечении.

- По поручению начальника окружного управления Генпрокуратуры России Андрея Мондохонова прокуратурой Бурятии проведена проверка по поступившему на личном приеме обращению жительницы Кижингинского района о ненадлежащем лекарственном обеспечении ее дочери, страдающей эпилепсией, - сообщили в управлении генпрокуратуры России по ДФО.

Вопреки требованиям закона в период с марта по август 2024 года 12-летняя девочка не получала жизненно необходимый лекарственный препарат бесплатно, в связи с чем мать вынуждена была приобретать его за счет личных денежных средств.

Причиной нехватки лекарств стало то, что центральная районная больница в 2023 и 2024 гг. отправляла заявки о нужных лекарствах в недостаточном количестве. В связи с чем и возник дефицит. Заявки отправлялись в минздрав Бурятии.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокурором главному врачу медицинского учреждения представления, по результатам рассмотрения которого несовершеннолетняя обеспечена лекарством, три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также генпрокуратура направила в суд исковое заявление об обязании лечебной организации возместить законному представителю затраты на приобретение медицинских препаратов за счет личных средств. Хоринский районный суд иск удовлетворил, заявителю выплачены 5,4 тыс. рублей.

Фото: loon.site