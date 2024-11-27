Происшествия 27.11.2024 в 16:01

12-летняя жительница Бурятии не получала жизненно важные лекарства

Девочка страдает эпилепсией и нуждается в лекарственном обеспечении
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
12-летняя жительница Бурятии не получала жизненно важные лекарства

12-летняя жительница Бурятии не получала жизненно важные лекарства. Девочка страдает эпилепсией и нуждается в лекарственном обеспечении.

- По поручению начальника окружного управления Генпрокуратуры России Андрея Мондохонова прокуратурой Бурятии проведена проверка по поступившему на личном приеме обращению жительницы Кижингинского района о ненадлежащем лекарственном обеспечении ее дочери, страдающей эпилепсией, - сообщили в управлении генпрокуратуры России по ДФО.

Вопреки требованиям закона в период с марта по август 2024 года 12-летняя девочка не получала жизненно необходимый лекарственный препарат бесплатно, в связи с чем мать вынуждена была приобретать его за счет личных денежных средств.

Причиной нехватки лекарств стало то, что центральная районная больница в 2023 и 2024 гг. отправляла заявки о нужных лекарствах в недостаточном количестве. В связи с чем и возник дефицит. Заявки отправлялись в минздрав Бурятии.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокурором главному врачу медицинского учреждения представления, по результатам рассмотрения которого несовершеннолетняя обеспечена лекарством, три виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также генпрокуратура направила в суд исковое заявление об обязании лечебной организации возместить законному представителю затраты на приобретение медицинских препаратов за счет личных средств. Хоринский районный суд иск удовлетворил, заявителю выплачены 5,4 тыс. рублей.

 

Фото: loon.site

Все новости

Жители Бурятии примут участие во Всероссийском конкурсе поддержки гражданских инициатив
27.11.2024 в 17:18
Фермеры Бурятии рассказали властям о проблемах в бизнесе
27.11.2024 в 17:17
В Бурятии сменились прокуроры двух районов
27.11.2024 в 16:57
В Улан-Удэ «управляшки» будут штрафовать за несвоевременную уборку снега
27.11.2024 в 16:49
Недродобывающая компания в Бурятии нарушила права работника
27.11.2024 в 16:34
В Улан-Удэ для ликвидации последствий снегопада подготовили запасы песка
27.11.2024 в 16:17
12-летняя жительница Бурятии не получала жизненно важные лекарства
27.11.2024 в 16:01
«Проблемы в электросетевом комплексе Бурятии накапливались годами»
27.11.2024 в 15:40
Родители школьников Улан-Удэ могут сами решить, отправлять ли ребенка в школу или нет
27.11.2024 в 15:31
«От цветов и игрушек осталась проволока»
27.11.2024 в 15:22
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Недродобывающая компания в Бурятии нарушила права работника
Она трудоустроила его по договору ГПХ, чтобы не платить пенсионные и страховые отчисления
27.11.2024 в 16:34
«От цветов и игрушек осталась проволока»
За поджог на могиле 6-месячной девочки, умершей после пластики, никого не накажут
27.11.2024 в 15:22
Житель Северобайкальска заплатил полмиллиона рублей штрафа за служебный подлог
Он фиктивно трудоустроил своего знакомого, который должен был работать на горнолыжной базе
27.11.2024 в 15:01
В Бурятии депутата будут судить за смерть человека на Байкале
Летом на озере от удара током погиб мужчина и едва не погибла девочка
27.11.2024 в 14:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru