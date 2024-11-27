Происшествия 27.11.2024 в 16:34

Недродобывающая компания в Бурятии нарушила права работника

Она трудоустроила его по договору ГПХ, чтобы не платить пенсионные и страховые отчисления
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Текст: Служба информации "Номер один"
Недродобывающая компания в Бурятии нарушила права работника

Недродобывающая компания в Бурятии нарушила права работника. Она трудоустроила его по договору ГПХ, чтобы не платить пенсионные и страховые отчисления.

- Установлено, что мужчина с апреля 2022 года осуществлял в организации обязанности разнорабочего. Работодатель вопреки требованиям ст. 67 Трудового кодекса РФ с ним заключил гражданско-правовой договор, - сообщила прокуратура Окинского района.

В связи с этим прокурор руководителю компании внес представление, по результатам которого с сотрудником был заключен трудовой договор, осуществлен перерасчет заработной платы и произведены компенсационные выплаты на общую сумму 416 тыс. рублей.

Также в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации направлены для учета сведения об его трудовой деятельности.

По постановлению прокурора заместитель генерального директора привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем) в виде штрафа 10 тыс. рублей.

 

Фото: Номер один

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