Трех охранников в Улан-Удэ защитили от произвола работодателя

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ по обращению местного жителя провела проверку деятельности организации, оказывающей услуги по охране объектов.

- Установлено, что житель Улан-Удэ в период с мая 2023 года по июль 2024 года работал в организации в должности охранника. В нарушение законодательства работодатель не оплачивал ему за сверхурочную работу, за исполнение обязанностей в нерабочие праздничные дни и не платил компенсации за неиспользованный отпуск. Аналогичные нарушения допущены в отношении двух других работников, - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор района внес директору компании представление и объявил предостережение о недопустимости подобных нарушений.

По результатам принятых мер всем пострадавшим работникам произведен перерасчет заработной платы и выплачена компенсация за неиспользованный отпуск в общем размере более 180 тыс. рублей.

Кроме того, руководитель юридического лица привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), и ему назначен штраф.

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