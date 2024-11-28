Происшествия 28.11.2024 в 11:11

Трех охранников в Улан-Удэ защитили от произвола работодателя

Он не платил им за сверхурочную работу, а также за работу в праздничные дни
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Трех охранников в Улан-Удэ защитили от произвола работодателя

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ по обращению местного жителя провела проверку деятельности организации, оказывающей услуги по охране объектов.

- Установлено, что житель Улан-Удэ в период с мая 2023 года по июль 2024 года работал в организации в должности охранника. В нарушение законодательства работодатель не оплачивал ему за сверхурочную работу, за исполнение обязанностей в нерабочие праздничные дни и не платил компенсации за неиспользованный отпуск. Аналогичные нарушения допущены в отношении двух других работников, - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор района внес директору компании представление и объявил предостережение о недопустимости подобных нарушений.

По результатам принятых мер всем пострадавшим работникам произведен перерасчет заработной платы и выплачена компенсация за неиспользованный отпуск в общем размере более 180 тыс. рублей.

Кроме того, руководитель юридического лица привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), и ему назначен штраф.

 

Фото: ru.freepik.com

Все новости

Трех охранников в Улан-Удэ защитили от произвола работодателя
28.11.2024 в 11:11
В Бурятии Мандрик открыли для большегрузов и автобусов
28.11.2024 в 11:10
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о фальшивых евро
28.11.2024 в 10:52
В Заиграевском районе в поселке Онохой открылся еще один дом культуры
28.11.2024 в 10:51
Женщина и двухлетняя девочка попали в больницу после ДТП в Бурятии
28.11.2024 в 10:28
В Бурятии введен режим повышенной готовности
28.11.2024 в 10:15
В Улан-Удэ все коммунальные службы вышли на борьбу с гололедом
28.11.2024 в 09:56
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
28.11.2024 в 09:47
В Улан-Удэ коммунальщики всю ночь чистили и подсыпали дороги
28.11.2024 в 09:28
В двух районах Бурятии ограничили движение грузовиков
28.11.2024 в 09:17
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ вынесли приговор по делу о фальшивых евро
Злоумышленники сбыли фальшивки двум горожанкам на миллион рублей
28.11.2024 в 10:52
Женщина и двухлетняя девочка попали в больницу после ДТП в Бурятии
Водитель «Ипсума» выехал на встречку и врезался в «Хонду»
28.11.2024 в 10:28
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
На пожаре ожоги получил 27-летний мужчина
28.11.2024 в 09:47
Недродобывающая компания в Бурятии нарушила права работника
Она трудоустроила его по договору ГПХ, чтобы не платить пенсионные и страховые отчисления
27.11.2024 в 16:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru