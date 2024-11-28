Сотрудника районной администрации в Бурятии оштрафовали за молчание. Он не подготовил ответ на обращение жителей села Хонхолой об аварийном состоянии моста. Прокуратура Мухоршибирского района провела проверку.

- Установлено, что жители села Хонхолой обратились к главе района с жалобой об аварийное состояние моста. Однако в течение 30 дней ответ о принятых мерах заявителям не был направлен, решение о продлении срока рассмотрения обращения не принималось, - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим главе районной администрации от прокуратуры было внесено представление.

Также в отношении главного специалиста администрации, рассматривавшего заявление, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей.

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