Происшествия 28.11.2024 в 13:50

Сотрудника районной администрации в Бурятии оштрафовали за молчание

Он не подготовил ответ на обращение жителей села Хонхолой об аварийном состоянии моста
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сотрудника районной администрации в Бурятии оштрафовали за молчание

Сотрудника районной администрации в Бурятии оштрафовали за молчание. Он не подготовил ответ на обращение жителей села Хонхолой об аварийном состоянии моста. Прокуратура Мухоршибирского района провела проверку.

- Установлено, что жители села Хонхолой обратились к главе района с жалобой об аварийное состояние моста. Однако в течение 30 дней ответ о принятых мерах заявителям не был направлен, решение о продлении срока рассмотрения обращения не принималось, - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим главе районной администрации от прокуратуры было внесено представление.

Также в отношении главного специалиста администрации, рассматривавшего заявление, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей.

 

Фото: ru.freepik.com

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