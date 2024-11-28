Происшествия 28.11.2024 в 15:26
Подозреваемый в мошенничестве экс-директор стройфирмы умер в СИЗО
Его клиенты остались без жилья и денег
Текст: КП-Новосибирск
В новосибирском СИЗО скончался предприниматель, подозреваемый в мошенничестве. По версии следствия, мужчина открыл строительную фирму, набрал заказов на 25 миллионов рублей. А в октябре 2024 года вышел из состава учредителей, и дома так и не были построены. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а фигуранта отправили в СИЗО. Но вскоре после задержания мужчина скончался. Подробности - в материале КП-Новосибирск.
36-летняя Лидия Дудник - многодетная мама и домохозяйка. Весной 2024 года ее семья решила расширить жилплощадь и построить дом.
- Мы сейчас живем в трехкомнатной квартире, за которую платим ипотеку. Решили, что нужно расширяться, и я стала узнавать, где нам одобрят ипотеку. В одном из банков дали добро на 6 миллионов рублей, - рассказала Лидия, пострадавшая. - Ипотеку мы взяли с господдержкой под 7%, и надо было выбрать застройщика, который аккредитован именно в банке, одобрившем кредит. Так мы попали на «Мегадом».
Как говорит Лидия, плохих отзывов о фирме не нашла, и 18 апреля она заключила с организацией договор.
- Мне обещали, что дом сдадут в конце января 2025 года. Я спросила, можно ли чуть раньше, потому что у мужа был намечен отпуск на Новый год, хотелось отметить праздник уже в новом жилье. Фирма пошла навстречу, и пообещали сдать дом под ключ 30 декабря, - говорит многодетная мама. - Банк перевел в фирму первый транш - миллион рублей, и началось строительство.
Летом Лидия приехала на участок проверять работу и увидела недочет. Попросила исправить.
- Сваи были вбиты ниже положенного уровня. Работу переделали в конце августа. Я стала приводить участок в порядок: туда завезли землю, начали выравнивать территорию. Банк перевел фирме второй транш за стройку. Но настал конец сентября, а работы не начинались, - уточняет Лидия. - Я поехала в офис, чтобы выяснить, в чем дело, а мне сказали, что Евгений Мельников, который был до этого директором, вышел из состава учредителей. И теперь в фирме другое руководство.
Женщина спросила, что со стройкой, и, по ее словам, ей ответили: «Стройки не будет». Новый директор объяснил клиентке: из-за смены руководства он не имеет доступа к счетам, поэтому стройки заморожены.
- Больше директор на связь не выходил. Я ездила во все офисы компании, звонила, но никакого результата не было. Спустя неделю меня добавили в группу недовольных клиентов фирмы. Если сначала нас там было 30 человек, то сейчас больше 100, - продолжает Лидия. - Мы собрались и поехали в фирму, там встретили старого директора. Но никакого результата так и не было.
Возмущенные новосибирцы написали заявления в полицию. Случаем заинтересовался СК: в итоге завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
- По данным следствия, в июле 2023 года подозреваемый зарегистрировал фирму, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. В период с 27.07.2023 по 09.10.2024 новосибирец под предлогом оказания услуг по строительству домов похитил у восьми клиентов деньги - более чем 25 миллионов рублей. Пострадали также и другие заказчики, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Экс-учредителя фирмы отправили в СИЗО: там через несколько дней подозреваемый скончался.
- Мы долго добивались того, чтобы нам подтвердили смерть экс-директора. Что с ним произошло, до сих пор не ясно. Кто будет отвечать за то, что нам не построили дома? В фирме есть новый директор, были еще менеджеры, которые заключали с нами договоры, - добавляет Лидия. - Почему другие сотрудники идут как свидетели? Мы хотим, чтобы нам достроили дома. А пока мы платим деньги за воздух.
Пока следствие по делу продолжается.
- Представляется маловероятным, что умерший мужчина был единственным лицом, причастным к этому преступлению. Необходимо добиваться тщательного расследования и надеяться, что ситуация не пришла к тому, что единственным виновным в случившемся признают покойного, - рассказал адвокат Дмитрий Шитов.
36-летняя Лидия Дудник - многодетная мама и домохозяйка. Весной 2024 года ее семья решила расширить жилплощадь и построить дом.
- Мы сейчас живем в трехкомнатной квартире, за которую платим ипотеку. Решили, что нужно расширяться, и я стала узнавать, где нам одобрят ипотеку. В одном из банков дали добро на 6 миллионов рублей, - рассказала Лидия, пострадавшая. - Ипотеку мы взяли с господдержкой под 7%, и надо было выбрать застройщика, который аккредитован именно в банке, одобрившем кредит. Так мы попали на «Мегадом».
Как говорит Лидия, плохих отзывов о фирме не нашла, и 18 апреля она заключила с организацией договор.
- Мне обещали, что дом сдадут в конце января 2025 года. Я спросила, можно ли чуть раньше, потому что у мужа был намечен отпуск на Новый год, хотелось отметить праздник уже в новом жилье. Фирма пошла навстречу, и пообещали сдать дом под ключ 30 декабря, - говорит многодетная мама. - Банк перевел в фирму первый транш - миллион рублей, и началось строительство.
Летом Лидия приехала на участок проверять работу и увидела недочет. Попросила исправить.
- Сваи были вбиты ниже положенного уровня. Работу переделали в конце августа. Я стала приводить участок в порядок: туда завезли землю, начали выравнивать территорию. Банк перевел фирме второй транш за стройку. Но настал конец сентября, а работы не начинались, - уточняет Лидия. - Я поехала в офис, чтобы выяснить, в чем дело, а мне сказали, что Евгений Мельников, который был до этого директором, вышел из состава учредителей. И теперь в фирме другое руководство.
Женщина спросила, что со стройкой, и, по ее словам, ей ответили: «Стройки не будет». Новый директор объяснил клиентке: из-за смены руководства он не имеет доступа к счетам, поэтому стройки заморожены.
- Больше директор на связь не выходил. Я ездила во все офисы компании, звонила, но никакого результата не было. Спустя неделю меня добавили в группу недовольных клиентов фирмы. Если сначала нас там было 30 человек, то сейчас больше 100, - продолжает Лидия. - Мы собрались и поехали в фирму, там встретили старого директора. Но никакого результата так и не было.
Возмущенные новосибирцы написали заявления в полицию. Случаем заинтересовался СК: в итоге завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
- По данным следствия, в июле 2023 года подозреваемый зарегистрировал фирму, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. В период с 27.07.2023 по 09.10.2024 новосибирец под предлогом оказания услуг по строительству домов похитил у восьми клиентов деньги - более чем 25 миллионов рублей. Пострадали также и другие заказчики, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Экс-учредителя фирмы отправили в СИЗО: там через несколько дней подозреваемый скончался.
- Мы долго добивались того, чтобы нам подтвердили смерть экс-директора. Что с ним произошло, до сих пор не ясно. Кто будет отвечать за то, что нам не построили дома? В фирме есть новый директор, были еще менеджеры, которые заключали с нами договоры, - добавляет Лидия. - Почему другие сотрудники идут как свидетели? Мы хотим, чтобы нам достроили дома. А пока мы платим деньги за воздух.
Пока следствие по делу продолжается.
- Представляется маловероятным, что умерший мужчина был единственным лицом, причастным к этому преступлению. Необходимо добиваться тщательного расследования и надеяться, что ситуация не пришла к тому, что единственным виновным в случившемся признают покойного, - рассказал адвокат Дмитрий Шитов.
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