Происшествия 29.11.2024 в 11:10

В Кабанском районе сгорели надворные постройки

Причина возгорания – короткое замыкание
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кабанском районе сгорели надворные постройки

Короткое замыкание привело к возгоранию надворных построек в поселке Селенгинск Кабанского района. Пожар произошел прошлой ночью.

- На момент прибытия пожарных огнём были охвачены надворные постройки. 6 человек и 3 единицы техники потушили возгорание в течение 36 минут. В результате пожара сгорел сарай на площади 25 кв.м., огнём повреждены стена и крыша курятника. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки в сарае.

Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что ваше имущество и жизнь будут в безопасности, если соблюдать простые правила:

-пользуйтесь только исправным электрооборудованием заводского производства;

-не включайте несколько электрических приборов одновременно;

-своевременно проверяйте состояние электрических проводов;

-не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми дефектами.

- При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».

 

Фото: РА ГО и ЧС

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