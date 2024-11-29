В Кабанском районе сгорели надворные постройки
Короткое замыкание привело к возгоранию надворных построек в поселке Селенгинск Кабанского района. Пожар произошел прошлой ночью.
- На момент прибытия пожарных огнём были охвачены надворные постройки. 6 человек и 3 единицы техники потушили возгорание в течение 36 минут. В результате пожара сгорел сарай на площади 25 кв.м., огнём повреждены стена и крыша курятника. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической проводки в сарае.
Республиканское агентство ГО и ЧС напоминает, что ваше имущество и жизнь будут в безопасности, если соблюдать простые правила:
-пользуйтесь только исправным электрооборудованием заводского производства;
-не включайте несколько электрических приборов одновременно;
-своевременно проверяйте состояние электрических проводов;
-не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми дефектами.
- При возникновении очага возгорания необходимо незамедлительно покинуть опасное место и позвонить по телефону «101» или «112».
Фото: РА ГО и ЧС