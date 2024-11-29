Происшествия 29.11.2024 в 11:10

Дополнительный заработок обернулся для жительницы Улан-Удэ потерей 400 тысяч

Аферисты предложили горожанке «выкупать» товары на маркетплейсе
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Текст: Андрей Константинов
Дополнительный заработок обернулся для жительницы Улан-Удэ потерей 400 тысяч
Фото: архив «Номер один»
27 ноября в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 34-летняя горожанка. Женщина лишилась более 390 тысяч рублей, пытаясь заработать на известном маркетплейсе.

Как рассказали в МВД Бурятии, несколькими днями ранее горожанке в мессенджере написала некая Тамара и предложила дополнительный заработок на известном маркетплейсе. Улан-Удэнке предстояло «формально» покупать товары, переводя реальные деньги по указанным реквизитам. Так она якобы повысила рейтинг продавцов интернет-магазинов. За работу женщине обещали 20% от последующих продаж «продвинутых» ею товаров.

По направленной Тамарой ссылке горожанка установила специальное приложение торговой площадки и начала работать. Сразу же в первый день она оформила покупки на сумму более 186 тысяч рублей. А после куратор сообщила о блокировке приложения системой, для его «разморозки» требовалось внести 110 тысяч рублей. Взяв деньги из своих накоплений и с кредитной карты, жительница столицы Бурятии пополнила счет.

На следующий день ситуация повторилась. По словам аферистки, причиной блокировки приложения стало неправильное выполнение задания горожанкой. Для устранения проблемы женщина перевела еще более 94 тысяч рублей, а затем попыталась вывести якобы заработанные средства. Однако сделать этого не вышло: в службе поддержки ей сообщили то же, что и ранее - счет заблокирован из-за ошибки, нужны средства. Только тогда горожанка поняла, что стала жертвой интернет-преступников.
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