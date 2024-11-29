Жительница Бурятии сломала зеркала у чужого автомобиля. Таким образом она вымещала свою злость. Ее задержали сотрудники Росгвардии.

- Днем сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из продуктовых магазинов поселка Багдарин. Работники супермаркета рассказали, что на парковке магазина неизвестная женщина сломала боковое зеркало автомобиля одного из покупателей. Прибывшие росгвардейцы задержали на месте преступления женщину, на которую указали работники магазина, хулиганка стояла на крыльце и выражалась нецензурной бранью, - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Задержанной оказалась 24-летняя приезжая женщина. В ходе просмотра записей системы видеонаблюдения правоохранители установили ее причастность к повреждению чужого имущества.

Решив выместить спонтанно возникшую злость, женщина несколько раз стукнула чужую машину и сломала у нее боковое зеркало.

Задержанная была доставлена в полицию. Ущерб собственником оценен в 15 тысяч рублей.

Фото: Росгвардия Бурятии