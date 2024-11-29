Пенсионерка из Бурятии смогла вернуть похищенные дроппером деньги. Ранее она их перевела их якобы на безопасный счет жителю Самары. Прокуратура Баргузинского района провела проверку по обращению пожилой женщины.

- Установлено, что в ходе телефонного разговора незнакомый ей гражданин, введя в заблуждение, убедил перечислить денежные средства на «безопасный счет» в общем размере 98 тыс. рублей, которые зачислены на банковский счет жителя г. Самары, - сообщает прокуратура Баргузинского района.

Органом следствия ОМВД России по Баргузинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). По уголовному делу пенсионерка признана потерпевшей.

В целях защиты прав пенсионерки прокуратура района направила в Куйбышевский районный суд г. Самары исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения.

Решением суда иск удовлетворен, его исполнение находится на контроле надзорного органа.

Фото: loon.site