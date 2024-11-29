Пенсионерка из Бурятии смогла вернуть похищенные дроппером деньги
Пенсионерка из Бурятии смогла вернуть похищенные дроппером деньги. Ранее она их перевела их якобы на безопасный счет жителю Самары. Прокуратура Баргузинского района провела проверку по обращению пожилой женщины.
- Установлено, что в ходе телефонного разговора незнакомый ей гражданин, введя в заблуждение, убедил перечислить денежные средства на «безопасный счет» в общем размере 98 тыс. рублей, которые зачислены на банковский счет жителя г. Самары, - сообщает прокуратура Баргузинского района.
Органом следствия ОМВД России по Баргузинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). По уголовному делу пенсионерка признана потерпевшей.
В целях защиты прав пенсионерки прокуратура района направила в Куйбышевский районный суд г. Самары исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения.
Решением суда иск удовлетворен, его исполнение находится на контроле надзорного органа.
Фото: loon.site