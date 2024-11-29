Происшествия 29.11.2024 в 17:32

Пенсионерка из Бурятии смогла вернуть похищенные дроппером деньги

Она перевела их якобы на безопасный счет жителю Самары
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Пенсионерка из Бурятии смогла вернуть похищенные дроппером деньги

Пенсионерка из Бурятии смогла вернуть похищенные дроппером деньги. Ранее она их перевела их якобы на безопасный счет жителю Самары. Прокуратура Баргузинского района провела проверку по обращению пожилой женщины.

- Установлено, что в ходе телефонного разговора незнакомый ей гражданин, введя в заблуждение, убедил перечислить денежные средства на «безопасный счет» в общем размере 98 тыс. рублей, которые зачислены на банковский счет жителя г. Самары, - сообщает прокуратура Баргузинского района.

Органом следствия ОМВД России по Баргузинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). По уголовному делу пенсионерка признана потерпевшей.

В целях защиты прав пенсионерки прокуратура района направила в Куйбышевский районный суд г. Самары исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения.

Решением суда иск удовлетворен, его исполнение находится на контроле надзорного органа.

 

Фото: loon.site

Все новости

Жители Бурятии могут записаться к нотариусу через портал Госуслуг
29.11.2024 в 17:41
Пенсионерка из Бурятии смогла вернуть похищенные дроппером деньги
29.11.2024 в 17:32
«Жить вместе уговорила внучка»
29.11.2024 в 17:26
В Бурятии наградили волонтеров за поддержку бойцов СВО
29.11.2024 в 17:16
Оператор T2 предлагает новым клиентам в Бурятии безлимитный интернет по выходным и праздникам
29.11.2024 в 16:38
Открыто движение на двух объектах БАМа в Иркутской области и Бурятии
29.11.2024 в 16:30
В Бурятии малолетние бандитки терроризировали девочек
29.11.2024 в 16:22
Сотрудники УАК в Улан-Удэ проверяют уборку придомовых территорий
29.11.2024 в 16:18
На каком пальце и руке носить печатку
29.11.2024 в 16:03
9 объектов по программе «Чистая вода» построено и реконструировано в Улан-Удэ
29.11.2024 в 15:48
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
«Жить вместе уговорила внучка»
Новосибирец зарезал бабушку своей девушки, а потом пытался покончить с собой
29.11.2024 в 17:26
В Бурятии малолетние бандитки терроризировали девочек
Теперь за свои преступления им придется отвечать перед судом
29.11.2024 в 16:22
Жительница Бурятии сломала зеркала у чужого автомобиля
Таким образом она вымещала свою злость
29.11.2024 в 14:02
В Улан-Удэ снегурочку упекли в колонию
Женщина обманула 30 горожан
29.11.2024 в 12:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru