В Бурятии игроманка украла миллион у родственника

В Бурятии возбудили уголовные дела в отношении 35-летней жительницы села Кырен. Её подозревают в краже денег со счетов и мошенничестве.Как рассказали в МВД Бурятии, в августе этого года сельчанка похитила крупную сумму у брата своего сожителя, пока он был на вахте. Имея доступ к гаджету и банковскому приложению проживавшего с ними родственника, она неоднократно переводила деньги с его счетов — как личные сбережения и зарплату, так и средства кредитных карт. Всего - около полумиллиона рублей. Еще на такую же сумму злоумышленница оформила два кредита на его имя.Все деньги женщина проиграла в букмекерских конторах, где делала ставки в онлайн-режиме.Обман вскрылся, когда родственник вернулся домой. Сначала сельчанка отрицала свою причастность к хищениям, солгав, что потеряла телефон мужчины. Но после его обращения с заявлением в полицию во всём призналась.