Происшествия 04.12.2024 в 16:19
В Таиланде похоронят невесту из Новосибирска, погибшую в шторме на Самуи
Девушка играла в русском театре и должна была выйти замуж за авиаконструктора
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирская модель Камилла погибла во время шторма на острове Самуи. Родные 24-летней девушки организовали похороны 4 декабря в Таиланде, сообщает КП-Новосибирск.
- Камилла была человеком с открытым сердцем, она была дружелюбной, относилась к людям со всей любовью. Год назад она училась у нас на ораторском искусстве, мы взяли ее в спектакль «Дядя Ваня», на сцене продемонстрировала поставленный голос и игру. Она уезжала на полгода, жила здесь с гражданским мужем, в следующем году они должны были пожениться. Камилла болела театром и мечтала играть у нас, в последнее время любила медитировать и играть в теннис. Она была удивительным человеком с невероятным сердцем, - рассказал Святослав Сиверцев, преподаватель и актер театра Buffalo Event Hall на Самуи.
Знакомые сибирячки уточнили, что прощание пройдет на острове по буддистским канонам с кремацией тела.
- Развеять прах над океаном было желанием моей дочери, - сообщил отец погибшей.
Напомним, трагедия произошла 29 ноября возле наблюдательной площадки «Лад Кох» на глазах туристов. 24-летняя туристка из Новосибирска медитировала на скалах во время шторма, ударом волны ее смыло в море. По данным местной полиции, ее пытался спасти очевидец — он прыгнул за ней и скрылся в волнах. Позже тело девушки обнаружили береговые спасатели.
- Камилла была человеком с открытым сердцем, она была дружелюбной, относилась к людям со всей любовью. Год назад она училась у нас на ораторском искусстве, мы взяли ее в спектакль «Дядя Ваня», на сцене продемонстрировала поставленный голос и игру. Она уезжала на полгода, жила здесь с гражданским мужем, в следующем году они должны были пожениться. Камилла болела театром и мечтала играть у нас, в последнее время любила медитировать и играть в теннис. Она была удивительным человеком с невероятным сердцем, - рассказал Святослав Сиверцев, преподаватель и актер театра Buffalo Event Hall на Самуи.
Знакомые сибирячки уточнили, что прощание пройдет на острове по буддистским канонам с кремацией тела.
- Развеять прах над океаном было желанием моей дочери, - сообщил отец погибшей.
Напомним, трагедия произошла 29 ноября возле наблюдательной площадки «Лад Кох» на глазах туристов. 24-летняя туристка из Новосибирска медитировала на скалах во время шторма, ударом волны ее смыло в море. По данным местной полиции, ее пытался спасти очевидец — он прыгнул за ней и скрылся в волнах. Позже тело девушки обнаружили береговые спасатели.
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