Происшествия 04.12.2024 в 16:37

В Бурятии уволившийся мастер несколько месяцев обворовывал бывшего работодателя

Мужчина приобретал топливо по карте компании, а затем продавал его
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии уволившийся мастер несколько месяцев обворовывал бывшего работодателя
Фото: архив «Номер один»
В Кабанском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска установили причастность 44-летнего местного жителя к краже денег организации по заготовке и транспортировке древесины. Причиненный бывшим работником ущерб составил 312 тысяч рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина, работавший мастером леса, имел в пользовании рабочий легковой автомобиль. Машину он заправлял с помощью выданной компанией топливной карты. Однако, уволившись в марте, он не сдал карту и стал пользоваться ею.

«Злоумышленник на протяжении нескольких месяцев покупал по ней топливо на АЗС, которое затем продавал, а вырученные средства тратил на собственные нужды. В июле подозреваемый решил прекратить аферу и избавился от карты. В содеянном гражданин признался. Ранее привлекался к уголовной ответственности за угон», - сообщили в МВД.

По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.
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