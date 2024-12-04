В Бурятии уволившийся мастер несколько месяцев обворовывал бывшего работодателя

В Кабанском районе Бурятии сотрудники уголовного розыска установили причастность 44-летнего местного жителя к краже денег организации по заготовке и транспортировке древесины. Причиненный бывшим работником ущерб составил 312 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина, работавший мастером леса, имел в пользовании рабочий легковой автомобиль. Машину он заправлял с помощью выданной компанией топливной карты. Однако, уволившись в марте, он не сдал карту и стал пользоваться ею.«Злоумышленник на протяжении нескольких месяцев покупал по ней топливо на АЗС, которое затем продавал, а вырученные средства тратил на собственные нужды. В июле подозреваемый решил прекратить аферу и избавился от карты. В содеянном гражданин признался. Ранее привлекался к уголовной ответственности за угон», - сообщили в МВД.По факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.