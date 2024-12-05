Происшествия 05.12.2024 в 09:43

Официантку одного из кафе в Улан-Удэ не трудоустроили как положено

Прокуратура принудила предпринимателя заключить с ней трудовой договор и выплатить все пенсионные и страховые отчисления
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Текст: Служба информации "Номер один"
Официантку одного из кафе в Улан-Удэ не трудоустроили как положено

Официантка одного из улан-удэнских кафе пострадала от жадности предпринимателя. С ней не только не заключили трудовой договор, и не выплачивали положенные выплаты, но и не выдали часть зарплаты. Официантка была вынуждена обратиться в прокуратуру.

Прокуратура Советского района г. Улан-Удэ провела проверку трудового законодательства в отношении общепита.

- Заявитель была принята в общество с ограниченной ответственностью на должность официанта. В нарушение закона трудовой договор с ней не заключался, соответствующие отчисления налоговых и страховых взносов не производились. Кроме того, ей не была в полном размере выплачена заработная плата, - как показала проверка.

Прокурор района обязал предпринимателя устранить все нарушения, выплатить заработную плату и компенсацию за ее задержку, а также оплатить все налоги и страховые взносы.

Кроме того, работодателя привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления  трудового договора), ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы), и назначены штрафы в общем размере   6 тыс. рублей. 

Решения суда вступили в законную силу.

 

Фото: loon.site

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