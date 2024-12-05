В Улан-Удэ продавцы электроники попали под «уголовку»

В Улан-Удэ по материалам проверки Бурятской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере.«Установлено, что в одном из торговых комплексов Улан-Удэ продавали электронные товары известных брендов, однако их таможенное декларирование не осуществлялось. В результате незаконной деятельности организация уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 3,5 млн рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.