Происшествия 05.12.2024 в 10:45
В Улан-Удэ продавцы электроники попали под «уголовку»
Их уличили в уклонении от уплаты таможенных платежей
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ по материалам проверки Бурятской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере.
«Установлено, что в одном из торговых комплексов Улан-Удэ продавали электронные товары известных брендов, однако их таможенное декларирование не осуществлялось. В результате незаконной деятельности организация уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 3,5 млн рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.
«Установлено, что в одном из торговых комплексов Улан-Удэ продавали электронные товары известных брендов, однако их таможенное декларирование не осуществлялось. В результате незаконной деятельности организация уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 3,5 млн рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.