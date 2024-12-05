Жители Улан-Удэ сдают пьяных водителей пачками

В Улан-Удэ бдительные граждане продолжают сдавать полиции пьяных водителей. Как сообщили в МВД Бурятии, в ноябре благодаря помощи улан-удэнцев удалось задержать сразу 14 любителей выпивать за рулем. Один из них еле стоял на ногах и при этом убеждал инспекторов, что он трезв.Так, ночью 13 ноября в телеграм-бот @gibdd03_bot поступило сообщение о том, что со стороны Сужи в Улан-Удэ едет «Тойота Камри», водитель которой, предположительно, нетрезв. Находящийся неподалеку экипаж ДПС сразу выехал на проверку сообщения. За рулем иномарки находился 33-летний мужчина, от которого пахло алкоголем. В гражданине инспектор узнал водителя, которого несколькими неделями ранее задержал за аналогичное нарушение. От прохождения освидетельствования автомобилист отказался.Еще в одном сигнале сообщалось, что пьяный водитель «Тойоты Гайя» зашел в магазин. Автоинспекторам удалось найти и остановить машину. Результат освидетельствования 49-летнего водителя показал 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.Сразу четверо пьяных автомобилистов очевидцы помогли задержать 25 ноября. Первое сообщение о нетрезвом нарушителе в поселке Аэропорт поступило около 12 часов дня. «Хондой Фит» без номеров управлял 31-летний мужчина без прав. Его задержали сотрудники ДПС.Другим нарушителем оказался пьяный 62-летний водитель микрогрузовика. Его инспекторы остановили на улице Ключевская после поступившего сообщения от граждан. Мужчина пояснил, что накануне отмечал праздник, поэтому «немного выпил». От прохождения освидетельствования он отказался. Автомобиль нарушителя забрали на штрафстоянку.Еще одним задержанным стал 48-летний водитель автомобиля «Ниссан Икстрэйл», ранее остановившийся около магазина на улице Клыпина. Он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, однако убеждал автоинспекторов, что не пил. Результат его освидетельствования показал 1,40 мг/л алкоголя.Несколькими часами позже в ГИБДД поступило еще одно сообщение о пьяном водителе автомашины «Хендэ» в поселке Энергетик. Информация подтвердилась, но 48-летний мужчина не согласился с результатами освидетельствования.«По всем фактам полицией приняты правовые решения. За содеянное нарушители понесут административную и уголовную ответственность. Госавтоинспекция выражает благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания факты грубых нарушений ПДД, связанных с вождением в состоянии опьянения. Оперативная информация позволила своевременно пресечь опасное поведение нарушителей», - отметили в МВД Бурятии.Всего с начала года благодаря сообщениям граждан в Улан-Удэ удалось задержать 166 нетрезвых водителей.