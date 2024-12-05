В Улан-Удэ пропал 12-летний школьник

В Улан-Удэ полиция разыскивает 12-летнего Жаргала Цыренова. Днем 4 декабря мальчик ушел из школы, но домой не вернулся. Ранее он уже уходил из дома.Приметы: азиатской внешности, худого телосложения, рост 145 сантиметров, карие глаза.Особые приметы: шрам на лбу.Был одет: черная шапка, темно-синяя куртка, капюшон от мастерки серого цвета, спортивные брюки черного цвета, черные ботинки. При себе имел черный рюкзак.При наличии информации о пропавшем школьнике полиция просит сообщить по телефонам: +7 (908) 592-47-73, 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-24-20 или 102.