Происшествия 05.12.2024 в 17:23

В Улан-Удэ пропал 12-летний школьник

Мальчика не видели со вчерашнего дня
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропал 12-летний школьник
В Улан-Удэ полиция разыскивает 12-летнего Жаргала Цыренова. Днем 4 декабря мальчик ушел из школы, но домой не вернулся. Ранее он уже уходил из дома.

Приметы: азиатской внешности, худого телосложения, рост 145 сантиметров, карие глаза.

Особые приметы: шрам на лбу.

Был одет: черная шапка, темно-синяя куртка, капюшон от мастерки серого цвета, спортивные брюки черного цвета, черные ботинки. При себе имел черный рюкзак.

При наличии информации о пропавшем школьнике полиция просит сообщить по телефонам: +7 (908) 592-47-73, 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-24-20 или 102.
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