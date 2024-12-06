Житель Улан-Удэ накупил алкоголя по чужой банковской карте

В Улан-Удэ полицейские по горячим следам раскрыли кражу денег с банковской карты 75-летней пенсионерки. Пожилая женщина обратилась с заявлением в орган внутренних дел 5 декабря.

- Она рассказала, что дала карту для покупки продуктов пришедшему в гости 23-летнему внуку. А после его возвращения, спустя час, обнаружила в телефоне смс-уведомления об очередных покупках по карте, которую молодой человек потерял, - сообщили в полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и у магазина задержала 52-летнего подозреваемого. Мужчина в это время проходил мимо с кормом для собак, купленным неподалеку.

Он был опознан по записям с камер видеонаблюдения в магазине, где рассчитывался чужой картой. Ущерб составил более 12 тысяч рублей.

Местный житель признался, что нашёл карту рядом с магазином и решил накупить алкоголя. Ранее мужчина к уголовной ответственности он не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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