Происшествия 06.12.2024 в 17:44
В Бурятии разблокировали федеральную трассу
Движение в районе города Бабушкин полностью восстановлено
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии движение по федеральной трассе «Байкал» в районе города Бабушкин полностью открыто для всех видов транспорта. Об этом сообщили в МЧС.
Напомним, сегодня в первой половине дня на этом участке дороги случилось сразу два ДТП. Сначала там в кювет опрокинулась фура, а затем почти в том же месте столкнулись «Хёндэ Солярис» и два большегруза. В результате этих аварий травмы получили водитель перевернувшейся фуры, а также два пассажира легковушки.
Из-за ДТП движение по трассе было полностью заблокировано. Из-за этого с двух сторон дороги скопилось большое число автомобилей. Через некоторое время движение организовали в реверсивном режиме сначала только для легковушек, а затем и для грузовиков.
Напомним, сегодня в первой половине дня на этом участке дороги случилось сразу два ДТП. Сначала там в кювет опрокинулась фура, а затем почти в том же месте столкнулись «Хёндэ Солярис» и два большегруза. В результате этих аварий травмы получили водитель перевернувшейся фуры, а также два пассажира легковушки.
Из-за ДТП движение по трассе было полностью заблокировано. Из-за этого с двух сторон дороги скопилось большое число автомобилей. Через некоторое время движение организовали в реверсивном режиме сначала только для легковушек, а затем и для грузовиков.