Происшествия 10.12.2024 в 11:33

Жительница Улан-Удэ лишилась денег сама и оставила с долгами подругу

Женщины повелись на обещания удвоить их накопления за два месяца
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ лишилась денег сама и оставила с долгами подругу
Фото: архив «Номер один»
В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 45-летняя горожанка. Как рассказали в МВД Бурятии, еще в начале мая в мессенджере ей поступил звонок от якобы работника банка. Он предложил увеличить накопления улан-удэнки в два раза за пару месяцев, воспользовавшись инвестиционной программой.

Предложение горожанке показалось интересным. По указанию лже-специалиста она установила себе на телефон приложение видеосвязи и начала вносить деньги на указанный счет. Так, в июне она перевела из своих личных сбережений 460 тысяч рублей и стала ждать прибыли.

В июле сотрудник финансовой организации уведомил: для снятия дохода необходим поручитель. Он попросил найти человека, на счет которого можно будет «вывести» деньги. На призыв о помощи откликнулась знакомая горожанки.

В этот же день приятельница приехала к потерпевшей и после беседы с псевдо-работником банка также согласилась поучаствовать в инвестпрограмме, внеся на счёт 320 тысяч рублей. Эти деньги женщина взяла в кредит.

Аферист попросил подождать пару дней, а после позвонил «клиенткам» с информацией о том, что нужно найти еще одного поручителя. Женщины сообщили, что такой возможностью не располагают и услышали в ответ, что денег в таком случае они не получат. Только тогда они поняли, что стали жертвами мошенников.
Теги
мошенничество

Все новости

Житель Бурятии случайно выстрелил себе в ногу из незаконного ружья
10.12.2024 в 11:49
Жительница Улан-Удэ лишилась денег сама и оставила с долгами подругу
10.12.2024 в 11:33
В Бурятии чиновница «прихватизировала» землю
10.12.2024 в 11:14
В Улан-Удэ водителям муниципальных автобусов предлагают зарплату от 100 тысяч
10.12.2024 в 11:01
В Бурятии еще один школьник пострадал в драке
10.12.2024 в 10:44
Анатолий Белоусов встретился с семьями участников СВО
10.12.2024 в 10:23
Шесть человек пострадали в ДТП в центре Улан-Удэ
10.12.2024 в 10:14
В Бурятии иномарка залетела под «Урал»
10.12.2024 в 10:02
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов хүшөөгэй дэргэдэ гүрлөө сэсэгүүдые табиба
10.12.2024 в 09:47
Землетрясение произошло в Бурятии
10.12.2024 в 09:41
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 декабря

Читайте также
Житель Бурятии случайно выстрелил себе в ногу из незаконного ружья
Помимо ранения мужчина получил срок
10.12.2024 в 11:49
В Бурятии чиновница «прихватизировала» землю
На женщину возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»
10.12.2024 в 11:14
В Бурятии еще один школьник пострадал в драке
Сейчас мальчик проходит лечение
10.12.2024 в 10:44
Шесть человек пострадали в ДТП в центре Улан-Удэ
Двоих из них пришлось госпитализировать
10.12.2024 в 10:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru