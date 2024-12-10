Жительница Улан-Удэ лишилась денег сама и оставила с долгами подругу

В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 45-летняя горожанка. Как рассказали в МВД Бурятии, еще в начале мая в мессенджере ей поступил звонок от якобы работника банка. Он предложил увеличить накопления улан-удэнки в два раза за пару месяцев, воспользовавшись инвестиционной программой.Предложение горожанке показалось интересным. По указанию лже-специалиста она установила себе на телефон приложение видеосвязи и начала вносить деньги на указанный счет. Так, в июне она перевела из своих личных сбережений 460 тысяч рублей и стала ждать прибыли.В июле сотрудник финансовой организации уведомил: для снятия дохода необходим поручитель. Он попросил найти человека, на счет которого можно будет «вывести» деньги. На призыв о помощи откликнулась знакомая горожанки.В этот же день приятельница приехала к потерпевшей и после беседы с псевдо-работником банка также согласилась поучаствовать в инвестпрограмме, внеся на счёт 320 тысяч рублей. Эти деньги женщина взяла в кредит.Аферист попросил подождать пару дней, а после позвонил «клиенткам» с информацией о том, что нужно найти еще одного поручителя. Женщины сообщили, что такой возможностью не располагают и услышали в ответ, что денег в таком случае они не получат. Только тогда они поняли, что стали жертвами мошенников.