Житель Бурятии случайно выстрелил себе в ногу из незаконного ружья

Закаменский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной переделке и хранении оружия.Как рассказали в пресс-службе суда, в сентябре 2022 года обвиняемый переделал гладкоствольное охотничье ружье в нарезное. После чего, не имея соответствующего разрешения, хранил оружие в лесу.Летом 2024 года мужчина решил перевезти «ствол» домой, но при этом случайно выстрелил себе в ногу. Огнестрельным ранением сельчанина сразу заинтересовались правоохранители. Они нашли и изъяли ружье, а на мужчину возбудили уголовное дело.Рассмотрев материалы обвинения, суд признал сельчанина виновным. Наказывать строго его не стали - с учетом смягчающих обстоятельств и положительных характеристик мужчина получил 2 года 3 месяца лишения свободы условно.