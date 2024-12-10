Происшествия 10.12.2024 в 11:49

Житель Бурятии случайно выстрелил себе в ногу из незаконного ружья

Помимо ранения мужчина получил срок
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии случайно выстрелил себе в ногу из незаконного ружья
Фото: архив «Номер один»
Закаменский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной переделке и хранении оружия.

Как рассказали в пресс-службе суда, в сентябре 2022 года обвиняемый переделал гладкоствольное охотничье ружье в нарезное. После чего, не имея соответствующего разрешения, хранил оружие в лесу.

Летом 2024 года мужчина решил перевезти «ствол» домой, но при этом случайно выстрелил себе в ногу. Огнестрельным ранением сельчанина сразу заинтересовались правоохранители. Они нашли и изъяли ружье, а на мужчину возбудили уголовное дело.

Рассмотрев материалы обвинения, суд признал сельчанина виновным. Наказывать строго его не стали - с учетом смягчающих обстоятельств и положительных характеристик мужчина получил 2 года 3 месяца лишения свободы условно.
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